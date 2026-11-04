विदिशा में प्रिंसिपल ने बच्ची को उठाकर फेंका, धामनोद स्कूल की घटना का वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। जिले की ग्यारसपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले धामनोद स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के संकुल प्राचार्य पर एक मासूम बच्ची के साथ मारपीट और युवक को हत्या के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने के आरोप लगे हैं।

इंटरनेट मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहिरवार ने जांच के लिए टीम गठित करने की बात कही है। यह वीडियो करीब एक महीने पुराना बताया गया है। वीडियो में प्राचार्य स्कूल परिसर में खेल रही बच्ची को उठाकर फेंकते दिखाई दे रहे हैं।