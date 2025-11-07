मेरी खबरें
    राजगढ़ में वनकर्मी को गला काटने की धमकी, भाजपा MLA ने पंचनामा फाड़ने को कहा

    अवैध आरामिल सील करने पहुंचे वन विभाग में उड़नदस्ता सहायक मोहनसिंह को संचालक ने गला काटने की धमकी दी है। खिलचीपुर से भाजपा विधायक हजारीलाल दांगी ने भी कार्रवाई का विरोध करते हुए वनकर्मी को वापस लौटने और पंचनामा फाड़कर फेंकने को कहा।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 12:23:54 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 12:23:54 AM (IST)
    राजगढ़ में वनकर्मी को गला काटने की धमकी, भाजपा MLA ने पंचनामा फाड़ने को कहा
    राजगढ़ में वनकर्मी को गला काटने की धमकी

    1. अवैध आरामिल सील करने पर पहुंचे थे उड़नदस्ता सहायक।
    2. कोतवाली में लिखित शिकायत, आठ दिन बाद भी FIR नहीं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। अवैध आरामिल सील करने पहुंचे वन विभाग में उड़नदस्ता सहायक मोहनसिंह को संचालक ने गला काटने की धमकी दी है। खिलचीपुर से भाजपा विधायक हजारीलाल दांगी ने भी कार्रवाई का विरोध करते हुए वनकर्मी को वापस लौटने और पंचनामा फाड़कर फेंकने को कहा। वनकर्मी ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन आठ दिन बाद भी एफआइआर नहीं हुई।

    कालूराम फोन कर धमाने लगा

    शिकायत के मुताबिक, उड़नदस्ता सहायक मोहनसिंह 27 अक्टूबर को कालूराम की आरामशीन में कमियां मिलने पर उसे सील करने छापीहेड़ा पहुंचे, लेकिन कालूराम फोन कर धमाने लगा। कहा कि मौके पर नहीं था अन्यथा तेरी गर्दन कटवा देता। गुप्तांग कटवा दूंगा। 28 अक्टूबर को जीरापुर में महेश (गुड्डा) की मशीन सील की गई। इस पर विधायक हजारीलाल दांगी ने फोन कर वापस लौटने और पंचनामा फाड़ने को कहा।


    विभाग के अधिकारी की भी शिकायत

    रमेश ने भी देख लेने की धमकी दी है। चार नवंबर को विधायक करीबी गब्बर खां ने उड़नदस्ता कार्यालय पहुंचकर उन्हें धमकाया। मामले में जब विधायक दांगी से सवाल किया गया तो बोले कि मैंने तक किसी को धमकी नहीं दी। यह व्यक्ति झूठी शिकायतें करने का आदि है। विभाग के अधिकारी की भी शिकायत की थी। मैं रिकॉर्ड निकलवा रहा हूं, तथ्यों के साथ बात करूंगा।

