मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को परोसी इल्ली वाली सब्जी और कच्ची रोटियां, महिलाओं ने जमकर किया हंगामा

    MP News: राजगढ़ शहर के वार्ड क्रमांक 05 के कोली मोहल्ला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को परोसे गए भोजन में इल्लियां और अधपकी रोटियां मिलने से शुक्रवार को हड़कंप मच गया। अन्नपूर्णा स्वसहायता समूह द्वारा तैयार भोजन में यह गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद मोहल्ले की महिलाओं ने केंद्र पर विरोध जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की।

    By Rajesh Sharma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 10:47:47 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 10:47:47 PM (IST)
    MP में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को परोसी इल्ली वाली सब्जी और कच्ची रोटियां, महिलाओं ने जमकर किया हंगामा
    खराब खाना मिलने की शिकायत करती महिलाएं।

    HighLights

    1. आंगनबाड़ी के भोजन में निकली इल्लियां
    2. स्वसहायता समूह का अनुबंध किया निलंबित
    3. घटिया भोजन देख महिलाओं ने किया हंगामा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ब्यावरा (राजगढ़)। शहर के वार्ड क्रमांक 05 के कोली मोहल्ला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को परोसे गए भोजन में इल्लियां और अधपकी रोटियां मिलने से शुक्रवार को हड़कंप मच गया। अन्नपूर्णा स्वसहायता समूह द्वारा तैयार भोजन में यह गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद मोहल्ले की महिलाओं ने केंद्र पर विरोध जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की।

    महिलाओं ने अधिकारियों को आलू की सब्जी में मौजूद इल्लियां और अधपकी रोटियां दिखाईं और कहा कि इस प्रकार का भोजन बच्चों की सेहत के लिए गंभीर खतरा है। यह केंद्र 37 बच्चों को भोजन उपलब्ध कराता है।

    जिम्मेदार समूह बरत रहे हैं लापरवाही

    महिलाओं का कहना है कि सरकार पोषण आहार पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जिम्मेदार समूह लापरवाही बरत रहे हैं। स्थानीय महिलाओं ने यह भी आरोप लगाए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीपू शाक्यवार नियमित रूप से केंद्र पर उपस्थित नहीं रहतीं। सप्ताह में एक-दो बार ही केंद्र खुलता है और भोजन बनाकर यूं ही छोड़ दिया जाता है, जिसे बच्चे खुद आकर ले जाते हैं।

    यह भी पढ़ें- MP के छिंदवाड़ा में कफ सीरप पीने से 9 बच्चों की मौत से मचा हड़कंप, केंद्र ने जारी की एडवाइजरी

    स्वसहायता समूह का अनुबंध निलंबित

    शिकायत मिलते ही महिला व बाल विकास परियोजना अधिकारी लोकेश अग्रवाल मौके पर पहुंचे और भोजन के नमूने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया। जांच में अनियमितता की पुष्टि के बाद अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और कार्यकर्ता को नोटिस जारी किया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.