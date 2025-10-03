MP में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को परोसी इल्ली वाली सब्जी और कच्ची रोटियां, महिलाओं ने जमकर किया हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ब्यावरा (राजगढ़)। शहर के वार्ड क्रमांक 05 के कोली मोहल्ला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को परोसे गए भोजन में इल्लियां और अधपकी रोटियां मिलने से शुक्रवार को हड़कंप मच गया। अन्नपूर्णा स्वसहायता समूह द्वारा तैयार भोजन में यह गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद मोहल्ले की महिलाओं ने केंद्र पर विरोध जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की।

महिलाओं ने अधिकारियों को आलू की सब्जी में मौजूद इल्लियां और अधपकी रोटियां दिखाईं और कहा कि इस प्रकार का भोजन बच्चों की सेहत के लिए गंभीर खतरा है। यह केंद्र 37 बच्चों को भोजन उपलब्ध कराता है। जिम्मेदार समूह बरत रहे हैं लापरवाही महिलाओं का कहना है कि सरकार पोषण आहार पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जिम्मेदार समूह लापरवाही बरत रहे हैं। स्थानीय महिलाओं ने यह भी आरोप लगाए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीपू शाक्यवार नियमित रूप से केंद्र पर उपस्थित नहीं रहतीं। सप्ताह में एक-दो बार ही केंद्र खुलता है और भोजन बनाकर यूं ही छोड़ दिया जाता है, जिसे बच्चे खुद आकर ले जाते हैं।