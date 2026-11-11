भाजपा सांसद के किसानों को 'नशेड़ी' कहने पर बवाल, जीतू पटवारी बोले- अब किसानों को अपमानित कर रहे

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। "भाजपा सरकार ने कहा था गेहूं के 2700 रुपये क्विंटल के दाम देंगे, धान के 3100 देंगे, सोयाबीन के 6 हजार रुपये क्विंटल देंगे, आज तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। कुल मिलाकर अब बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा यह कहते हैं किसान नशेड़ी हैं। मतलब किसान कर्जदार है, परेशान है, दुखी है, किसान इस सरकार की यातनाएं झेल रहा है और जब सवाल करता है तो बीजेपी कहती है कि आप नशेड़ी हैं।"

यह बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राघौगढ़ में दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन यात्रा में जाते समय उदनखेड़ी में मीडिया से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा के किसानों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर न सिर्फ सांसद को घेरा, बल्कि साथ में भाजपा व मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर भी सीधा निशाना साधा।