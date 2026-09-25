धोनी से मिलने का गजब जुनूनः 'कैप्टन कूल' की एक झलक पाने के लिए MP के राजगढ़ से साइकिल से रांची निकला युवक

नईदुनिया प्रतिनिधि, पडाना। कहते हैं कि जब किसी के प्रति सच्ची दीवानगी और जुनून हो, तो रास्ते की कोई भी दूरी या मुश्किल मायने नहीं रखती। खासकर जब बात क्रिकेट और भारत के सबसे चहेते क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की हो, तो फैंस का प्यार किसी भी हद से गुजर सकता है।

इसी बेमिसाल प्यार और अटूट जज्बे की एक अनोखी कहानी राजगढ़ जिले के पडाना से सामने आई है, जिसने साबित कर दिया है कि अगर हौसला बुलंद हो तो एक साधारण सी साइकिल भी सुपरबाइक बन जाती है । धोनी से मिलने के लिए रांची के लिए निकल पड़े हैं पडाना की आवास कॉलोनी में रहने वाले युवा नीरज मालवीय (पिता कालूराम मालवीय) एक कट्टर क्रिकेट प्रेमी हैं। नीरज अपने आदर्श और 'कैप्टन कूल' के नाम से मशहूर एमएस धोनी से मिलने के लिए झारखंड की राजधानी रांची के लिए निकल पड़े हैं।

साइकिल से ही इस महायात्रा का श्रीगणेश कर दिया खास बात यह है कि नीरज ने इसके लिए किसी फ्लाइट, ट्रेन या लग्जरी गाड़ी का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी साधारण सी साइकिल से ही इस महायात्रा का श्रीगणेश कर दिया है। पडाना से रांची की दूरी लगभग 1200 से 1300 किलोमीटर है। नीरज के पास केवल साइकिल और पीठ पर टंगा एक बैग है इतनी लंबी, दुर्गम और थका देने वाली यात्रा को सिर्फ साइकिल से तय करना किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है। सुविधाओं के नाम पर नीरज के पास केवल उनकी साइकिल और पीठ पर टंगा एक बैग है, लेकिन उनके दिल में अपने हीरो से मिलने का जो विशाल जुनून है, वह किसी भी थकान पर भारी है।