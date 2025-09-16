Mukhyamantri Tirth Darshan Yatra: भाजपा विधायक की दोनों पत्नियां नहीं गईं तीर्थदर्शन यात्रा में, सूची में नाम आने पर मचा था बवाल

नईदुनिया,राजगढ़। अंतत: खिलचीपुर से भाजपा विधायक हजारीलाल दांगी की दोनों पत्नियां और भाजपा नेत्री इंद्रा मूंदड़ा ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा से दूरी बना ली। सोमवार को कामाख्या धाम के लिए रवाना हुई ट्रेन में ये यात्री शामिल नहीं हुए। उन्होंने आखिरी समय पर अपनी यात्रा निरस्त कर दी।

सूची में रसूखदारों के नाम सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह से उनके बचाव में उतरता नजर आया। यात्रा से जुड़ा विवाद सोमवार को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के तहत राजगढ़ जिले के ब्यावरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई। इसमें 112 यात्री और अटैंडर मिलाकर कुल 179 लोग जाने वाले थे। इस सूची में खिलचीपुर से विधायक हजारीलाल दांगी की दोनों पत्नियां ज्योत्सना दांगी और सरदारबाई के नाम क्रमश: 88 और 89 नंबर पर दर्ज थे। इसके अलावा भाजपा नेत्री इंद्रा मूंदड़ा का नाम 94 नंबर पर था।