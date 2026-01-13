मेरी खबरें
    Rajgarh News: चाय पीने के लिए सड़क पार कर रही महिला को कार ने मारी टक्कर, 200 मीटर तक घसीटा; मौत

    राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में एनएच-52 पर तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। कार उसे करीब 200 मीटर तक घसीटते ले गई, जिससे मौके पर ह ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 12:48:12 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 12:48:12 PM (IST)
    Rajgarh News: चाय पीने के लिए सड़क पार कर रही महिला को कार ने मारी टक्कर, 200 मीटर तक घसीटा; मौत
    कार ने महिला को मारी टक्कर। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    HighLights

    1. एनएच-52 पर सड़क पार करते समय महिला को टक्कर।
    2. तेज रफ्तार कार महिला को 200 मीटर घसीटती ले गई।
    3. हादसे में 45 वर्षीय महिला की मौके पर मौत।

    राजगढ़, नईदुनिया प्रतिनिधि। खिलचीपुर में नेशनल हाइवे क्रमांक 52 पर एक तेज रफ्तार कार ने चाय पीने के लिए सड़क पार कर रही एक महिला को टक्कर मार दी। उसको करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। हादसा इतना भीषण था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया।

    जानकारी के मुताबिक जयपुर-जबलपुर नेशनल हाइवे पर हेडगेवार कालोनी राजगढ़ निवासी राजू वर्मा अपनी पत्नी कृष्णाबाई वर्मा 45 वर्ष, बेटा सुनील 20 वर्ष के साथ राजस्थान के अकलेरा में बुजुर्ग पिता मथुरालाल से मिलने के लिए गए थे।

    सोमवार रात को वह सये वापस लौट रहे थे। बेटे सनील ने खिलचीपुर-धामनिया के बीच एक होटल के समीप चाय पीने के लिए बाइक रोक ली। उसके बाद पिता उतरकर सड़क पार कर गया। उसी दाैरान महिला भी चाय पीने के लिए रात करीब 8.30 बजे हाइवे को पार कर रही थी। इस दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। वह उसको करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई।


    टक्कर मारने के बाद चालक कार लेकर फरार

    हादसे के बाद महिला के पति व बेटे ने तेज रफ्तार कार को रोकने के लिए पीछा किया, लेकिन वह नहीं रूकी। कार चालक तेज रफ्तार में वहां से भाग गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपी व वाहन की तलाश सीसीटीवी फुटैज के आधार पर की जा रही है।

