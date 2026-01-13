Rajgarh News: चाय पीने के लिए सड़क पार कर रही महिला को कार ने मारी टक्कर, 200 मीटर तक घसीटा; मौत

राजगढ़, नईदुनिया प्रतिनिधि। खिलचीपुर में नेशनल हाइवे क्रमांक 52 पर एक तेज रफ्तार कार ने चाय पीने के लिए सड़क पार कर रही एक महिला को टक्कर मार दी। उसको करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। हादसा इतना भीषण था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया।

जानकारी के मुताबिक जयपुर-जबलपुर नेशनल हाइवे पर हेडगेवार कालोनी राजगढ़ निवासी राजू वर्मा अपनी पत्नी कृष्णाबाई वर्मा 45 वर्ष, बेटा सुनील 20 वर्ष के साथ राजस्थान के अकलेरा में बुजुर्ग पिता मथुरालाल से मिलने के लिए गए थे।

सोमवार रात को वह सये वापस लौट रहे थे। बेटे सनील ने खिलचीपुर-धामनिया के बीच एक होटल के समीप चाय पीने के लिए बाइक रोक ली। उसके बाद पिता उतरकर सड़क पार कर गया। उसी दाैरान महिला भी चाय पीने के लिए रात करीब 8.30 बजे हाइवे को पार कर रही थी। इस दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। वह उसको करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई।