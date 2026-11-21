नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। हाईवे पर कार के जरिए खतरनाक स्टंट करना एक युवक को महंगा साबित हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद राजगढ़ कोतवाली पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही स्टंट में प्रयोग की गई कार को भी जब्त कर लिया है।

थाना कोतवाली राजगढ़ पुलिस के मुताबिक इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-52 पर अपनी कार के ऊपर खड़े होकर कार को चालू हालत में खतरनाक तरीके से चलने के लिए छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा था।

वीडियो के आधार पर की पहचान

युवक का यह कृत्य न केवल स्वयं के जीवन के लिए खतरा था, बल्कि हाईवे से गुजरने वाले अन्य वाहन चालकों एवं आमजन के जान-माल के लिए भी गंभीर जोखिम उत्पन्न कर रहा था। उक्त वीडियो पर थाना कोतवाली राजगढ़ पुलिस द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की गई तथा वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया।

सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो

राजगढ़ में थाना कोतवाली के अंतर्गत ग्राम रामपुरिया निवासी आरोपित मुकेश पिता करणसिंह तंवर, उम्र 25 साल के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपित द्वारा बताया गया कि उसने उक्त वीडियो 31 अक्टूबर 2026 की रात्रि में बनाया था, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था।