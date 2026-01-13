मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    राजगढ़ में प्रतिबंध के बावजूद बेच रहे थे चाइनीज मांझा, तीन पर एफआईआर

    पुलिस के मुताबिक प्रतिबंध के बावजूद मांझे का विक्रय किया जा रहा था। ऐसे में पुलिस को भनक लगी थी कि कई दुकानदार प्रतिबंध के बावजूद इसका विक्रय कर रहे ह ...और पढ़ें

    By Rajesh SharmaEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 08:44:16 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 08:59:29 PM (IST)
    राजगढ़ में प्रतिबंध के बावजूद बेच रहे थे चाइनीज मांझा, तीन पर एफआईआर
    राजगढ़ में जब्‍त किया गया चाइनीज मांझा।

    HighLights

    1. पुलिस के मुताबिक प्रतिबंध के बावजूद मांझे का विक्रय किया जा रहा था।
    2. पुलिस को भनक लगी थी कि कई दुकानदार प्रतिबंध के बावजूद बेच रहे हैं।
    3. मांझे का पता लगाने के लिए पुलिस टीम सिविल ड्रेस, गाड़ी से पहुंची थी।

    राजगढ़। जिला मुख्यालय पर पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे तमाम प्रतिबंधों के बावजूद दुकानदारों द्वारा चाईनीज मांझे का विक्रय किया जा रहा है।ऐसे में सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने तीन स्थानों से मांझा जब्त करते हुए संबंधितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है।

    पुलिस के मुताबिक प्रतिबंध के बावजूद मांझे का विक्रय किया जा रहा था। ऐसे में पुलिस को भनक लगी थी कि कई दुकानदार प्रतिबंध के बावजूद इसका विक्रय कर रहे हैं। मांझे का पता लगाने के लिए पुलिस टीम सिविल ड्रेस और सिविल गाड़ी से पहुंची थी। जब टीम पहुंची तो कुछ स्थानों पर मांझा बरामद किया गया।


    ऐसे में पुलिस ने दुकानदार साबिर खान, पवन साहू और ज्योति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने करीब दर्जनभर मांझे के गट्टे बरामद किए हैं।

    इन तीन दुकानों के अलावा भी पूरे बाजार में लगी पतंग की दुकानों की धरपकड़ की। कोतवाली पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में टीआई अखिलेश वर्मा और साइबर सेल के जितेंद्र अजनारे के नेतृत्व में बनेसिंह दांगी, मोहिन खान, कुलदीप कुम्भकार, राहुल गुर्जर, नरेंद्र शर्मा, रितुराज सहित पुलिस बल पहुंचा।

    नागरिकों व पक्षियों के लिए घातक

    चाईनीज मांझा नागरिकों के अलावा पशु पिक्षयों के लिए भीघातक है। इसके खतरे को देखते हुए पिछले दिनों कलेक्टर डा. गिरीश कुमार मिश्रा ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे। इसके बाद से ही पुलिस ने सख्ती बरती है।इसके प्रयोग से कई बार नागरिकों के अलावा पशु-पिक्षयों को भी नुकसान होता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.