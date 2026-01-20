मेरी खबरें
    सिर मुंडवाया, दाढ़ी खींची... MP के राजगढ़ में चोरी के शक में युवक को बांधकर पीटा; वीडियो वायरल

    राजगढ़ जिले में चोरी के शक में एक युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया और सिर मुंडवा दिया गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुर ...और पढ़ें

    By Rajesh SharmaEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 05:50:20 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 05:50:20 PM (IST)
    सिर मुंडवाया, दाढ़ी खींची... MP के राजगढ़ में चोरी के शक में युवक को बांधकर पीटा; वीडियो वायरल
    मानसिक रूप से कमजोर युवक के साथ मारपीट, वीडियो सामने आने के बाद FIR

    HighLights

    1. मां को शिकायत के लिए थानों के चक्कर
    2. वीडियो सामने आने पर पुलिस ने दर्ज किया
    3. केस पीड़ित युवक सुरक्षित बरामद, आरोपित चिन्हित

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़: जिले से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक को चोरी के शक में बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई और जबरन सिर मुंडवा दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पीड़ित की मां ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की, लेकिन उसे अलग-अलग थानों के बीच भटकना पड़ा। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक को बरामद किया।

    युवक के साथ बंधक बनाकर मारपीट, सिर मुंडवाया

    राजगढ़ जिले के खिलचीपुर क्षेत्र से सामने आए इस मामले में कुछ लोगों ने एक युवक को बांधकर बेरहमी से पीटा और उसका सिर मुंडवा दिया। मारपीट के दौरान उसकी दाढ़ी भी खींची गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मामला उजागर हुआ।


    वीडियो देखकर मां को हुई बेटे की पहचान

    खिलचीपुर क्षेत्र के ग्राम सेदरा की निवासी सरजूबाई, जो वर्तमान में ब्यावरा के श्रीराम कॉलोनी में रहती हैं, ने बताया कि उनका 22 वर्षीय बेटा दुर्गेश पिता फूलसिंह तंवर शुक्रवार को काम पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। जब काफी देर तक कोई जानकारी नहीं मिली, तो एक परिचित ने उन्हें वीडियो दिखाया, जिसमें उनके बेटे के साथ मारपीट और सिर मुंडवाने की घटना दिखाई दे रही थी।

    एसपी कार्यालय से थानों तक भटकती रही मां

    वीडियो सामने आने के बाद सरजूबाई रविवार को एसपी कार्यालय पहुंचीं। वहां से उन्हें राजगढ़ कोतवाली भेज दिया गया। कोतवाली में यह कहकर लौटा दिया गया कि मामला ब्यावरा देहात थाने का है। इसके बाद उन्हें ब्यावरा भेज दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि वह एसपी कार्यालय, राजगढ़ और ब्यावरा थानों के बीच चक्कर लगाने को मजबूर रहीं और शुरुआती तौर पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

    वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला

    घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया। मां की शिकायत पर मारपीट और बाल काटने वाले आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोपितों को पकड़ने के लिए राजगढ़ से एक पुलिस टीम रवाना की गई है।

    पीड़ित युवक बरामद, जांच में जुटी पुलिस

    राजगढ़ कोतवाली टीआई की टीम ने पीड़ित युवक दुर्गेश को खिलचीपुर क्षेत्र से बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार, युवक मानसिक रूप से कमजोर है और बिना बताए घर से निकल गया था। घूमते-घूमते वह दिलावरा गांव पहुंच गया, जहां वह अपना नाम-पता नहीं बता सका। इसी वजह से ग्रामीणों को चोरी का शक हुआ और उसके साथ मारपीट की गई।

    पुलिस अधिकारियों का बयान

    एसडीओपी खिलचीपुर अरविंद सिंह ने बताया कि ब्यावरा देहात थाने में युवक की गुमशुदगी पहले से दर्ज थी। वीडियो सामने आने के बाद मारपीट का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। वीडियो में दिख रहे सभी आरोपितों को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। पीड़ित और उसकी मां से बातचीत में युवक के मानसिक रूप से कमजोर होने की पुष्टि हुई है।

