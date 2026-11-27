नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रावटी के शासकीय बालिका छात्रावास की छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। शुक्रवार सुबह प्रार्थना के दौरान तीन छात्राओं को चक्कर आने लगे और वे बेसुध होने लगीं। स्कूल प्रबंधन ने तत्काल उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। इससे एक दिन पहले गुरुवार को भी इसी स्कूल की 9 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी थी।

प्रार्थना के दौरान बिगड़ी तीन छात्राओं की तबीयत बीमार होने वाली सभी छात्राएं रावटी स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस बालिका छात्रावास में रहती हैं। शुक्रवार सुबह 10.30 बजे स्कूल शुरू होने के बाद प्रार्थना के दौरान कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं की तीन छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई।