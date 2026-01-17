रिंगनोद और आलोट में 407 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त, भाजपा नेता के बेटे सहित चार गिरफ्तार, जावरा जा रही थी खेप

नईदुनिया न्यूज, आलोट। एमडी और डोडाचूरा की तस्करी करते दरगाह मोहल्ला निवासी भाजपा नेता व पूर्व पार्षद तनवीर काजी के 20 वर्षीय पुत्र उमेर काजी और एक अन्य युवक बड़ोद रोड निवासी 21 वर्षीय अमन पुत्र जमील शेख को 207.19 ग्राम एमडीएमए ड्रग व 5.500 किलो डोडाचूरा के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपितों को शनिवार को न्यायालय में पेश किया जहां से 20 जनवरी तक रिमांड पर सौंपा गया है। एसडीओपी पल्ल्वी गौर ने बताया कि मुखबीर की सूचना पर आरोपितों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई।

थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम के नेतृत्व में टीम ने शनिवार को ताल रोड पर डेहरी फंटा के पास घेराबन्दी कर बाइक (एमपी-13-जेडसी-0192) पर जा रहे अमन शेख व उमेर काजी को पकड़ा और उनकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर इनके पास से एमडीएमए ड्रग व डोडाचूरा मिला। टीम में एसआई आरसी खडिया, आरक्षक सुरेन्द्र सिंह, सुनिल चुनारा, विश्वेन्द्र जाट, गोविन्दराम शामिल थे।

कार से जावरा में एमडी की डिलिवरी देने जा रहे थे रिंगनोद थाना क्षेत्र की माननखेड़ा चौकी पुलिस ने कार से 200 ग्राम एमडी ड्रग्स लेकर जा रहे मंदसौर जिले के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में वायडी थाना के ग्राम दाउदीखेड़ी निवासी 25 वर्षीय इफतार पुत्र इकबाल खान और 25 वर्षीय वसीम पुत्र यूसुफ खान है। शनिवार को दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को 20 जनवरी तक रिमांड पर सौंपा गया है। माननखेड़ा चौकी प्रभारी राजेश मालवीय ने बताया कि शुक्रवार शाम मुखबिर से सूचना मिली कि एक कार (क्रमांक जीजे 05-जेई-0428) में दो व्यक्ति एमडी ड्रग लेकर मंदसौर से आ रहे हैं। सूचना पर माननखेड़ा चौकी के सामने घेराबंदी की गई। कार को रोककर तलाशी लेने पर कार सवार आरोपितों के कब्जे से 200 ग्राम एमडी ड्रग बरामद की गई। आरोपित इफतार और वसीम को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।