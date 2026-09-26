रतलाम में हायर सेकंडरी स्कूल ने खोले बेटियों की उड़ान के रास्ते, 500 से अधिक विद्यार्थी, इस साल 11 को लैपटॉप और दो को स्कूटी

विवेक बाफना - माधवसिंह कछावा, नईदुनिया, रतलाम/सिमलावदा : जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर लगभग छह हजार आबादी वाले सिमलावदा गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल शुरू होने के बाद शिक्षा की तस्वीर बदल गई है। वर्ष 2015 से पहले गांव में केवल हाईस्कूल तक पढ़ाई होती थी। दसवीं के बाद अधिकांश विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देते थे। उस समय दसवीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 100 से 150 के बीच थी, लेकिन इनमें से केवल 20 से 30 विद्यार्थी ही आगे की पढ़ाई के लिए जाते थे। बालिकाओं की संख्या इनमें नगण्य रहती थी।

वर्ष 2015 में गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल शुरू होने के बाद विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ी। शुरुआत में यह संख्या 150 से बढ़कर 250 हुई और अब स्कूल में 500 से अधिक बालक-बालिकाएं अध्ययनरत हैं। खास बात यह है कि इनमें बालिकाओं की संख्या भी लड़कों के लगभग बराबर पहुंच गई है। इस वर्ष स्कूल में कृषि संकाय भी शुरू हुआ है। इससे शिक्षा सत्र 2027-28 में विद्यार्थियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।

दूरी और सुरक्षा की चिंता हुई दूर हायर सेकेंडरी की पढ़ाई के लिए पहले विद्यार्थियों को 12 किलोमीटर दूर बदनावर अथवा रतलाम जाना पड़ता था। ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर अभिभावक उन्हें गांव से बाहर भेजने में हिचकते थे। यही कारण था कि पहले हर वर्ष केवल चार-पांच बालिकाएं ही बदनावर पढ़ने जाती थीं। अब गांव में ही 12वीं तक पढ़ाई उपलब्ध होने से बालिकाओं की संख्या करीब ढाई सौ तक पहुंच गई है। आसपास की छह पंचायतों सुजलाना, बिरमावल, रत्तागढ़खेड़ा, रत्तागिरी और सरवड़ सहित क्षेत्र के विद्यार्थी भी स्कूल में पढ़ने आते हैं। करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र तक के बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया है।