रतलाम में चोरी की बड़ी वारदात, घर के बाहर लगी जाली से चढ़े 4 चोर, घर में शराब पी और फिर जेवर-कैश ले उड़े

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। शहर में चोरी की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। अष्टविनायक कालोनी में करीब 50 लाख के जेवर, नगदी व शुभ विहार में 20 लाख के जेवर की चोरी के मामले में पुलिस को अब तक सुराग नहीं मिला है। इधर शनिवार-रविवार रात करीब तीन बजे औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत निराला नगर में चोरों ने एक सूने मकान में घुसकर करीब 6 लाख रुपये नगद व जेवर आदि चुरा लिए। चोरों ने वारदात के दौरान घर में रखी शराब भी पी और वाइन की बोतल भी ले गए।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। डॉग स्क्वॉड भी बुलाया गया। सीसीटीवी फुटेज में चार चोर घर की गली में घुसते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार निराला नगर निवासी हरदीपसिंह खनूजा शनिवार शाम करीब पांच बजे देवास में मामा के लड़के की शादी की सालगिरह के कार्यक्रम में परिवार सहित गए थे। रविवार शाम करीब चार बजे वापस लौटे तो पिता बलजीतसिंह घर का ताला खोलने गए तो ताले खुले मिले। इस पर उन्होंने हरदीप को जानकारी दी।

हरदीप व परिवार के अन्य सदस्य घर में गए तो सामान बिखरा मिला और अलमारी के ताले भी टूटे हुए थे। हरदीप ने पुलिस को बताया कि बैंक में जमा करने के लिए रखे करीब 6 लाख रुपये व पहली मंजिल पर अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर ले गए। चोरी गए जेवर व अन्य सामान की गणना परिवार वाले अभी कर रहे हैं। चोर दो लैपटाप भी ले गए। हरदीप का छोटा भाई हरप्रीत गुड़गांव में आइटी कंपनी में कार्यरत है, वह सोमवार को वापस जाने वाला था। हरप्रीत ने कंपनी का लैपटाप कपड़ों में रखा था, जिससे चोर लैपटाप नहीं ले जा सके। रिक्शा से आए चोर, पीछे के रास्ते से भागे सूचना मिलने पर एएसपी राकेश खाखा, सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी मय बल के मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम व डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया। सीसीटीवी फुटेज में रात करीब 3 बजे घर के बाहर रिक्शे से चार लोग आते दिख रहे हैं। इनमें से एक शर्ट से मुंह छुपाता भी दिख रहा है। रिक्शा गली के बाहर खड़ा कर वारदात को अंजाम देकर चोर पीछे के रास्ते से भाग गए। चोर जिस रिक्शा से आए थे वो सीएनजी से संचालित था, पुलिस इस आधार पर जांच कर रही है। घटना के समय एक मोबाइल एक्टिव होने की जानकारी भी पुलिस को मिली है।