रिहायशी इलाके में चल रहा था 'सेक्स रैकेट', 1200 रुपये में डील, पश्चिम बंगाल की युवती हिरासत में

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। शहर की अलकापुरी कालोनी में स्थित एक मकान से पुलिस ने देह व्यापार कराने के आरोप में एक दंपत्ति 48 वर्षीय अशोक कुमार पुत्र कमल कुमार आडवानी व पत्नी 41 वर्षीय सविता आडवाणी को हिरासत में लेने के साथ ही मौके से एक 21 वर्षीय युवती को भी पकड़ा है। युवती पश्चिम बंगाल के हावड़ा निवासी है। बताया जा रहा है कि युवती व दंपत्ति मिलकर देह व्यापार करा रहे थे।

पुलिस के अनुसार देह व्यापार संचालित किए जाने की सूचना मिलने पर रविवार शाम करीब सात बजे एक युवक को पंटर (ग्राहक) बनाकर रुपये दिए और नोट के नंबर दर्ज कर अलकापुरी स्थित दंपत्ति के मकान पर भेजा। पंटर ने मौके पर जाकर दंपत्ति से चर्चा की तो उसे लड़की के फोटो दिखाकर रुपये मांगे गए। 1200 रुपये देने के बाद पंटर के इशारा करने पर सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, टीआइ औद्योगिक क्षेत्र थाना सत्येंद्र रघुवंशी, महिला थाना प्रभारी के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू की। मौके से पुलिस ने पंटर द्वारा दिए गए नोट जब्त किए। इस दौरान वहां से लड़कियों के फोटो, आधार कार्ड आदि भी मिले हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ देह व्यापार को लेकर प्रकरण दर्ज किया है।