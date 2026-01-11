मेरी खबरें
    रिहायशी इलाके में चल रहा था 'सेक्स रैकेट', 1200 रुपये में डील, पश्चिम बंगाल की युवती हिरासत में

    MP news: मध्य प्रदेश के रतलाम शहर की अलकापुरी कालोनी में स्थित एक मकान से पुलिस ने देह व्यापार कराने के आरोप में एक दंपत्ति 48 वर्षीय अशोक कुमार पुत्र ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 11:31:13 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 11:31:13 PM (IST)
    रिहायशी इलाके में चल रहा था 'सेक्स रैकेट', 1200 रुपये में डील, पश्चिम बंगाल की युवती हिरासत में
    औद्योगिक क्षेत्र थाने में आरोपित दपंत्ति, युवती के साथ पुलिस।

    1. पॉश कालोनी अलकापुरी का है मामला
    2. पुलिस ने युवक को ग्राहक बनाकर भेजा था
    3. पश्चिम बंगाल की दंपत्ति करवा रहे थे देह व्यापार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। शहर की अलकापुरी कालोनी में स्थित एक मकान से पुलिस ने देह व्यापार कराने के आरोप में एक दंपत्ति 48 वर्षीय अशोक कुमार पुत्र कमल कुमार आडवानी व पत्नी 41 वर्षीय सविता आडवाणी को हिरासत में लेने के साथ ही मौके से एक 21 वर्षीय युवती को भी पकड़ा है। युवती पश्चिम बंगाल के हावड़ा निवासी है। बताया जा रहा है कि युवती व दंपत्ति मिलकर देह व्यापार करा रहे थे।

    पुलिस के अनुसार देह व्यापार संचालित किए जाने की सूचना मिलने पर रविवार शाम करीब सात बजे एक युवक को पंटर (ग्राहक) बनाकर रुपये दिए और नोट के नंबर दर्ज कर अलकापुरी स्थित दंपत्ति के मकान पर भेजा। पंटर ने मौके पर जाकर दंपत्ति से चर्चा की तो उसे लड़की के फोटो दिखाकर रुपये मांगे गए। 1200 रुपये देने के बाद पंटर के इशारा करने पर सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, टीआइ औद्योगिक क्षेत्र थाना सत्येंद्र रघुवंशी, महिला थाना प्रभारी के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू की। मौके से पुलिस ने पंटर द्वारा दिए गए नोट जब्त किए। इस दौरान वहां से लड़कियों के फोटो, आधार कार्ड आदि भी मिले हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ देह व्यापार को लेकर प्रकरण दर्ज किया है।


    कमरे में लगे मिले बैड

    जांच के दौरान पुलिस को मकान के कमरों में बैड लगे मिले और बैड के नीचे से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है।कालोनी में देह व्यापार संचालित होने से आसपास के रहवासी भी सकते में आ गए। आरोपित दंपत्ति के आधार कार्ड में पता जवाहर नगर का मिला है। पुलिस उनसे मकान के स्वामित्व के होने या किराये पर लिए जाने को लेकर जानकारी ले रही है।

    युवती भी करती थी देह व्यापार

    प्रारंभिक जांच में पता चला कि मकान आरोपित दंपत्ति का है और पश्चिम बंगाल की युवती स्वयं देह व्यापार करने के साथ ही बाहर से भी लड़कियां बुलाती थी। पुलिस को गत तीन दिन से इसकी जानकारी मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई के लिए तैयारी की गई। सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि जब्त मोबाइल में भी लड़कियों के फोटो मिले हैं। अभी पूछताछ की जा रही है। पश्चिम बंगाल की युवती ने कुछ दिनों से रतलाम में होने की जानकारी दी है।

