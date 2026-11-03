दीपावली और छठ पूजा के लिए बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर के बीच चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेल मंडल से गुजरने वाली बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इससे यात्रियों को सुविधा होगी और उनका सफर आसान होगा। इसके साथ ही अन्य ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार ट्रेन 05092 बांद्रा टर्मिनस से प्रत्येक बुधवार दोपहर 1:45 बजे रवाना होकर रात 11:30 से 11:35 बजे के बीच रतलाम पहुंचेगी और अगले दिन रात 11:55 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन 11 और 18 नवंबर 2026 को चलेगी।