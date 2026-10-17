उदयपुर सिटी-दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी सुविधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : दुर्गा पूजा और दीपावली सहित आगामी त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पश्चिम रेलवे रेल मंडल से गुजरने वाली उदयपुर सिटी-दिल्ली सराय रोहिल्ला साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगा। मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार ट्रेन 09617 प्रत्येक बुधवार रात 9:15 बजे उदयपुर सिटी से रवाना होकर चंदेरिया स्टेशन पर रात 11:43 बजे पहुंचेगी और 11:45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 11:15 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेगी। यह ट्रेन 21 अक्टूबर से 25 नवंबर 2026 तक चलेगी।

संचालन 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक होगा वापसी में ट्रेन 09618 प्रत्येक गुरुवार दोपहर 1:45 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला से रवाना होकर शुक्रवार रात एक बजे चंदेरिया पहुंचेगी और 1:02 बजे रवाना होकर सुबह चार बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी। इसका संचालन 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक होगा।