उदयपुर सिटी-दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी सुविधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : दुर्गा पूजा और दीपावली सहित आगामी त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पश्चिम रेलवे रेल मंडल से गुजरने वाली उदयपुर सिटी-दिल्ली सराय रोहिल्ला साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगा।
मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार ट्रेन 09617 प्रत्येक बुधवार रात 9:15 बजे उदयपुर सिटी से रवाना होकर चंदेरिया स्टेशन पर रात 11:43 बजे पहुंचेगी और 11:45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 11:15 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेगी। यह ट्रेन 21 अक्टूबर से 25 नवंबर 2026 तक चलेगी।
वापसी में ट्रेन 09618 प्रत्येक गुरुवार दोपहर 1:45 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला से रवाना होकर शुक्रवार रात एक बजे चंदेरिया पहुंचेगी और 1:02 बजे रवाना होकर सुबह चार बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी। इसका संचालन 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक होगा।
दोनों दिशाओं में ट्रेन मावली, चंदेरिया, भीलवाड़ा, बिजयनगर, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रींगस, नीम का थाना, नारनौल, अटेली, रेवाड़ी, गुड़गांव और दिल्ली कैंट स्टेशनों पर रुकेगी। इसमें एसी द्वितीय, एसी तृतीय, एसी इकोनॉमी, स्लीपर और जनरल द्वितीय श्रेणी के कोच होंगे।
यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेनों के ठहराव और समय की जानकारी भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in या RailOne ऐप से प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है।
रतलाम : पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेन 22933/22934 बांद्रा टर्मिनस-जयपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस को प्रयोगात्मक आधार पर नवसारी स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया है।
मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार ट्रेन 22933 बांद्रा टर्मिनस-जयपुर एक्सप्रेस 26 अक्टूबर से नवसारी स्टेशन पर रात 8:08 बजे पहुंचेगी और 8:10 बजे रवाना होगी। वापसी में ट्रेन 22934 जयपुर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 27 अक्टूबर से नवसारी पर रात 2:44 बजे पहुंचेगी और 2:46 बजे प्रस्थान करेगी।
यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेनों के ठहराव और समय की जानकारी भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in या RailOne ऐप से प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है।
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