रतलाम में आरोपी सपना ने बहन बनकर दिव्यांग पिता और दृष्टिहीन पुत्र से ठगे 4.50 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: फर्जी नारकोटिक्स इंस्पेक्टर बनकर शहर के प्रॉपर्टी कारोबारी से 3.45 करोड़ रुपये सहित मकान और प्लॉट ऐंठने के मामले में गिरफ्तार सपना ठाकुर की ठगी की परतें लगातार खुल रही हैं। अब तक सपना के खिलाफ चार शिकायतें सामने आ चुकी हैं।

सपना ने पीड़ितों का भरोसा जीतने के लिए अलग-अलग पहचान और पहुंच का सहारा लिया। कहीं नौकरी लगवाने का भरोसा दिया तो कहीं सरकारी सहायता दिलाने और कानूनी कार्रवाई से रकम वापस दिलाने का दावा किया। धार के दिव्यांग पिता-पुत्र से धर्म बहन का रिश्ता बनाकर परिवार में घुलने-मिलने के बाद 40 से 50 लाख रुपये की सरकारी सहायता दिलाने का झांसा देकर 4.50 लाख रुपये लेने की शिकायत सामने आई है।

चार लाख रुपये के जेवर लेकर भुगतान नहीं करने का मामला भी सामने आया है वहीं इंदौर के गौतमपुरा में सराफा व्यापारी से करीब चार लाख रुपये के जेवर लेकर भुगतान नहीं करने का मामला भी सामने आया है। जावरा में नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये लेने का प्रकरण सोमवार को दर्ज होने के बाद मंगलवार को धार के पीड़ित माणकचौक थाने पहुंचे। धार जिले के कानवन थाना क्षेत्र के कोद-बिड़वाल निवासी दिव्यांग दयाराम परमार और उनके दृष्टिहीन बेटे भरत ने सपना के खिलाफ ठगी की शिकायत की है। भरत के अनुसार वर्ष 2023 में सपना उसकी बहन रीना के संपर्क में आई थी। रीना की शादी रतलाम में हुई है और वह राम मंदिर क्षेत्र में सब्जी की दुकान लगाती थी। सपना वहां पहुंची और बातचीत के दौरान खुद को कालूखेड़ा नवोदय विद्यालय की प्राचार्य बताया।