नकली आभूषण देकर इंदौर के व्यापारी से भी ठगे थे 40 लाख रुपये, रतलाम में गिरफ्तार आरोपी ने कबूली वारदात

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : नकली सोने के आभूषण असली बताकर इंदौर के व्यापारी निपानिया निवासी जीतेश जायसवाल से 40 लाख रुपये की ठगी का खुलासा हुआ है। रतलाम के माणकचौक थाना पुलिस द्वारा 16 अक्टूबर को गिरफ्तार अंतरराज्यीय गिरोह के छह सदस्यों में शामिल मानसिंह ने पूछताछ में अपने दो साथियों के साथ वारदात करना स्वीकार किया है। इस मामले में जीतेश ने इंदौर के लसूड़िया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस के अनुसार, 22 सितंबर 2023 को बैंक जाते समय जीतेश की एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। उसने सोने के आभूषण बेचने की बात कही। शुरुआत में जीतेश को विश्वास नहीं हुआ तो उस व्यक्ति ने फोन पर अपनी मां और मामा से भी बात करवाई। उन्होंने इलाज और बेटी की शादी के लिए आभूषण बेचने की बात कही। इसके बाद उस व्यक्ति ने जीतेश को सोने का एक लॉकेट दिया। जांच कराने पर लॉकेट असली निकला, जिससे व्यापारी का विश्वास बढ़ गया।