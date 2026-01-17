रतलाम जिले में ड्रग्स तस्करों पर जारी है एक्शन, आलोट और रिंगनोद से चार गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। मध्य प्रदेश के रतलाम में शुक्रवार को एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बीती रात पुलिस ने रतलाम जिले के रिंगनोद और आलोट में एमडी ड्रग्स तस्करों पर कार्रवाई की। आलोट में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार से 200 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक अन्य युवका को पकड़ा गया है। वहीं रिंगनोद में 200 ग्राम एमडी ड्रग्स को जब्त कर दो लोगों को दबोचा गया है।
