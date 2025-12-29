किसानों के खाते में CM यादव ने ट्रांसफर किए सोयाबीन भावांतर के 810 करोड़ रुपये, उज्जैन-जावरा हाईवे को लेकर बड़ी घोषणा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम/जावरा: पार्वती-कालीसिंध-चंबल राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना से रतलाम सहित मध्यप्रदेश के मालवा और चंबल अंचल के 15 जिले और राजस्थान के 15 जिलों में कृषि सिंचाई की स्थायी सुविधा मिलेगी। मालवा क्षेत्र में करीब 5 हजार करोड़ रुपए लागत से एक नया आधुनिक फोर-लेन (उज्जैन-जावरा) हाईवे बनने जा रहा है। यह हाईवे रतलाम जिले की सीमा से भी गुजरेगा। इसके निर्माण के लिए किसानों की सभी मांगे मानी जाएंगी। आवश्यकता हुई तो, भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा राशि भी बढ़ा दी जाएगी।

यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को जावरा में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत किसानों को भावांतर राशि वितरण के लिए आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में कही। मुख्यमंत्री ने 3.77 लाख से अधिक सोयाबीन उत्पादक किसानों को 810 करोड़ रुपए की भावांतर राशि बैंकखातों में सिंगल क्लिक से अंतरित की। इसमें रतलाम जिले के 12 हजार 386 किसान भी शामिल हैं, जिनके खातों में 20.74 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से भेजे गए।