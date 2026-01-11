मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में जल्द होंगी नियुक्तियां, रतलाम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का बड़ा बयान

    मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने रतलाम में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि निगम-मंडलों में जल्द ही नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 08:33:42 AM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 08:37:36 AM (IST)
    पत्रकार वार्ता को संबोधित करते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल। 

    HighLights

    1. इंदौर की घटना से सबक लेना जरूरी, सिस्टम में कहीं भी कमी है, उसे दूर करना चाहिए
    2. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- वीबी-जी रामजी योजना गांवों की तस्वीर बदलेगी
    3. भाजपा कार्यकर्ताओं को खोज-खोजकर दायित्व देती है, पार्टी का मूल आधार कार्यकर्ता

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शनिवार को रतलाम में थे। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि इंदौर के भागीरथपुरा की घटना दुखद है। हमको इस घटना से सबक लेना चाहिए। छोटी-सी लापरवाही बड़ा स्वरूप न ले ले, इसके लिए सरकार, समाज, प्रशासन, जनप्रतिनिधि सभी की सजगता जरूरी है।

    घटना में दोषियों के खिलाफ शासन स्तर पर कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि निगम-मंडलों में शीघ्र ही नियुक्ति हो जाएगी। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होने के सवाल खंडेलवाल ने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार ने संज्ञान लिया है व संगठन भी संज्ञान ले रहा है। सत्ता और संगठन समानांतर व साथ में काम करते हैं। जहां संगठन में कमी हो तो सत्ता से बताया जाता है, जहां सत्ता में कमी होती है, वहां संगठन बताता है।


    रोजगार के स्थायी स्रोत विकसित होंगे

    विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण (वीबी-जी रामजी) को लेकर उन्होंने कहा कि योजना में ऐसे प्रविधान किए गए हैं कि फसलों की बुवाई-कटाई के समय खेती के लिए मजदूर मिल सके। मजदूरों को 125 दिन रोजगार की गारंटी तो है ही, 60 दिन खेतों में मजदूरी के लिए भी मिल जाएंगे।

    ग्राम पंचायतों को परिवार का पंजीयन और रोजगार गारंटी का अधिकार दिया गया है। राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने का सीधा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों को होगा। मजदूरों की उपस्थिति को डिजिटलीकरण के साथ मानीटरिंग की व्यवस्था की गई है। महात्मा गांधी का जितना सम्मान भाजपा कर रही है, उतना किसी पार्टी ने नहीं किया।

    संगठन शक्ति और कार्यकर्ता ही भाजपा की प्रमुख ताकत

    भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मजबूती संगठन शक्ति है। हमें अपने संगठन को और मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर तक योजना बनाकर संगठनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाना है। भाजपा कार्यकर्ताओं को खोज-खोजकर दायित्व देती है। भाजपा का मूल आधार कार्यकर्ता है। यह बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने शनिवार को रतलाम के अतिथि गार्डन में पार्टी की जिला बैठक, वीबी-जी रामजी जनजागरण अभियान, छोटी टोली के साथ सोशल मीडिया, आइटी टोली और मन की बात टोली की बैठकों को संबोधित करते हुए कही। खंडेलवाल ने कहा कि गांवों का विकास ही भारत के विकास की नींव है।

