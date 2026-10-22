रतलाम में प्रेम विवाह से नाराजगी में खूनी खेल, ससुर की गोली से घायल दामाद की रीढ़ की हड्डी के पास फंसी गोली

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। प्रेम विवाह से नाराजगी के चलते ससुर द्वारा पिस्टल से चलाई गोली लगने से घायल दामाद सुनील प्रजापत को मेडिकल कालेज से दूसरे अस्पताल में रेफर करने की तैयारी की जा रही है। उसकी पीठ में फंसी गोली रीढ़ की हड्डी के बेहद करीब है। मेडिकल कॉलेज में न्यूरोसर्जन उपलब्ध नहीं होने से डाक्टर अब न्यूरोसर्जन या स्पाइन सर्जन की सलाह से आगे का उपचार कराने पर विचार कर रहे हैं। बुधवार को हुए सीटी स्कैन में गोली की स्थिति के साथ हड्डी में छोटे-छोटे फ्रैक्चर भी सामने आए हैं।

सुनील का उपचार कर रहे मेडिकल कालेज के सर्जन डा. विक्रम मुजाल्दे ने बताया कि गोली रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में उसे निकालने के दौरान रक्तस्राव होने या किसी नस को नुकसान पहुंचने की आशंका है। न्यूरोसर्जन या स्पाइन सर्जन की देखरेख में गोली निकलवाना बेहतर रहेगा। गुरुवार सुबह मरीज और उसके स्वजन से चर्चा कर उन्हें स्थिति समझाई जाएगी। इसके बाद दूसरे अस्पताल में रेफर करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

दो दिन बाद हुआ सीटी स्कैन

सुनील का सीटी स्कैन बुधवार शाम को हुआ। बीच में दो दिन अवकाश होने के कारण जांच नहीं हो सकी थी। नई रिपोर्ट में गोली रीढ़ की हड्डी के नजदीक होने की पुष्टि हुई है। रीढ की हड्डी में फ्रैक्चर के लिए फिलहाल किसी बड़ी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है और वे धीरे-धीरे ठीक हो सकते हैं। डा. मुजाल्दे ने बताया कि गोली को वहीं छोड़ने से जरूरी नहीं कि कोई समस्या हो, लेकिन पुलिस प्रकरण होने से गोली निकालने पर विचार किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें- सतना में सहायक आबकारी अधिकारी की पत्नी के पेट में लगी गोली, शस्त्र पूजा के बाद बंदूक अलमारी में रखते समय हुआ हादसा

उल्लेखनीय है कि 19 अक्टूबर की रात रेलवे स्टेशन से फ्रीगंज रोड बायपास पर सुनील पर तीन फायर किए गए थे। एक गोली उसकी पीठ के निचले हिस्से में लगी थी। सुनील ने पुलिस को बताया था कि एक्टिवा चलाने वाला उसका ससुर कोमलसिंह पंवार उर्फ नाना था और पीछे बैठे व्यक्ति ने गोली चलाई थी। गोली लगने के बाद सुनील के गिरने पर उसके सिर पर भी फायर करने का प्रयास किया गया, लेकिन पिस्टल जाम होने से गोली नहीं चली थी। कोमलसिंह और उसके अज्ञात साथी फिलहाल फरार है।