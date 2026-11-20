नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। हरियाणा के रोहतक जिले में जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह हुए सड़क हादसे में रतलाम के एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में इंद्रानगर निवासी 48 वर्षीय करमजीत सिंह, उनकी पत्नी पवनदीप कौर और 22 वर्षीय बेटे अमरेंद्र सिंह संधू शामिल हैं। तीनों स्विफ्ट डिजायर कार से पंजाब के लुधियाना स्थित अपने पैतृक गांव जा रहे थे।

घिलौड़ गांव के पास नो पार्किंग जोन में खड़े ट्रक में उनकी कार पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे घुस गया। हादसे के बाद तीनों को कार से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।