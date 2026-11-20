नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। हरियाणा के रोहतक जिले में जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह हुए सड़क हादसे में रतलाम के एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में इंद्रानगर निवासी 48 वर्षीय करमजीत सिंह, उनकी पत्नी पवनदीप कौर और 22 वर्षीय बेटे अमरेंद्र सिंह संधू शामिल हैं। तीनों स्विफ्ट डिजायर कार से पंजाब के लुधियाना स्थित अपने पैतृक गांव जा रहे थे।
घिलौड़ गांव के पास नो पार्किंग जोन में खड़े ट्रक में उनकी कार पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे घुस गया। हादसे के बाद तीनों को कार से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
जानकारी के अनुसार, करमजीत सिंह गुरुवार शाम पत्नी और बड़े बेटे के साथ रतलाम से पंजाब के लिए रवाना हुए थे। शुक्रवार सुबह करीब छह बजे घिलौड़ गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक से उनकी कार टकरा गई। बताया जा रहा है कि ट्रक नो पार्किंग जोन में खड़ा था और उसके पीछे कोई संकेतक भी नहीं लगाया गया था। कार करमजीत सिंह चला रहे थे।
हादसे की सूचना मिलने पर एएसआइ सुरेंद्र पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हाईवे पेट्रोलिंग टीम और हाइड्रा मशीन की मदद से कार को ट्रक के नीचे से निकाला गया। तीनों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से पीजीआइएमएस रोहतक के ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए हैं। मामले की जांच की जा रही है।
मृतका पवनदीप कौर के चचेरे भाई रमजोत सिंह के अनुसार, पवनदीप अपने परिवार के साथ कई वर्षों से रतलाम में रह रही थीं। शुक्रवार को लुधियाना के बिन्झल गांव में उनकी भतीजी का जन्मदिन था। इस अवसर पर अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा था। इसमें शामिल होने के लिए ही पूरा परिवार पंजाब जा रहा था।
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हादसे में करमजीत सिंह, पवनदीप कौर और बड़े बेटे अमरेंद्र की मौत के बाद परिवार में उनके माता-पिता और छोटा बेटा ही बचे हैं। छोटा बेटा हादसे के समय रतलाम में दादा-दादी के पास था। हादसे की सूचना मिलने के बाद रतलाम से परिवार के अन्य सदस्य रोहतक के लिए रवाना हो गए हैं।