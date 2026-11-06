रतलाम में पानी को चमत्कारिक बताकर ईसाई धर्म अपनाने को कहते थे, दंपती पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : रावटी के स्टेशन रोड स्थित मकान में प्रार्थना सभा को लेकर हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने दंपती के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। 1 नवंबर को हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने आदिवासी महिलाओं और बच्चों का मतांतरण कराने की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी थी। तलाशी में तीन बाइबल, एक पेन ड्राइव, कुछ आइडी कार्ड और प्रार्थना सभा से जुड़ी सामग्री मिली थी।

शुरुआती जांच में पुलिस को मतांतरण के तथ्य नहीं मिले थे, लेकिन अब रावटी निवासी 21 वर्षीय शिवा रायकवार ने पुलिस को बताया कि 1 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे वह स्टेशन रोड स्थित किराये के मकान में चल रही प्रार्थना सभा में पहुंचा था।