रतलाम में बचपन का दोस्त इरशाद निकला दगाबाज.. बंधक बनाकर मांगी फिरौती, झूठे केस में फंसाने की दी धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के सालाखेड़ी में दोस्त के बुलाने पर पहुंचे युवक को पत्थर के गोदाम के पीछे बने कमरे में ले जाकर बाहर से दरवाजा बंद करने और मारपीट कर रुपये मांगने का मामला सामने आया है। दोस्त और उसके दो साथियों ने उसे धमकाया तथा उसके भाई को फोन कर रुपये लेकर आने के लिए कहा। पुलिस के आने की सूचना मिलने पर तीनों मौके से भाग गए।

ग्राम सुराना निवासी प्रदीप जाट ने पुलिस को बताया कि रतलाम में फाइनेंस का काम करने वाले अपने चचेरे भाई सूरज से मिलने आया था। इसी दौरान बचपन के दोस्त सुराना निवासी इरशाद पुत्र जाकिर अली का फोन आया और उसने सालाखेड़ी बुलाया।