MP के 3.77 लाख किसानों के खातों में सीएम मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे 810 करोड़ रुपये, जावरा में रहेगा रूट डायवर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम, जावरा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को रतलाम जिले के शासकीय भगत सिंह महाविद्यालय जावरा में आयोजित राज्य स्तरीय सोयाबीन भावांतर योजना कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से 3.77 लाख किसानों के खातों में 810 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे। भावांतर योजना में अब तक 6.44 किसानों को 1,292 करोड़ रुपये अंतरित किए जा चुके हैं।

विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी कार्यक्रम में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी होगा। मुख्यमंत्री ग्राम सुजापुर में पूर्व सांसद डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय की प्रतिमा का अनावरण व डॉ पाण्डेय पर लिखी पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्रसिंह तोमर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे।