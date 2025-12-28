मेरी खबरें
    MP के 3.77 लाख किसानों के खातों में सीएम मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे 810 करोड़ रुपये, जावरा में रहेगा रूट डायवर्ट

    MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को रतलाम जिले में आयोजित राज्य स्तरीय सोयाबीन भावांतर योजना कार्यक्रम में 3.77 लाख किसानों के खातों में 810 ...और पढ़ें

    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 11:06:44 AM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 11:06:44 AM (IST)
    3.77 लाख किसानों के खातों में सीएम मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे 810 करोड़ रुपये।

    1. सोयाबीन भावांतर योजना कार्यक्रम में होंगे शामिल
    2. विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी करेंगे
    3. भावांतर योजना में अब तक 1,292 करोड़ हुए ट्रांसफर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम, जावरा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को रतलाम जिले के शासकीय भगत सिंह महाविद्यालय जावरा में आयोजित राज्य स्तरीय सोयाबीन भावांतर योजना कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से 3.77 लाख किसानों के खातों में 810 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे। भावांतर योजना में अब तक 6.44 किसानों को 1,292 करोड़ रुपये अंतरित किए जा चुके हैं।

    विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी

    कार्यक्रम में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी होगा। मुख्यमंत्री ग्राम सुजापुर में पूर्व सांसद डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय की प्रतिमा का अनावरण व डॉ पाण्डेय पर लिखी पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्रसिंह तोमर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे।


    जयपुर के कारीगरों ने किया प्रतिमा निर्माण

    सुजापुर में पहाड़ियों पर छत्री बनाकर डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय की आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे जयपुर के कारीगरों ने बनाया है। भविष्य में यहां सुंदर नवग्रह उद्यान भी होगा।

    कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव दोपहर करीब तीन बजे हेलीकाप्टर से रतलाम आएंगे। मुख्यमंत्री यहां से बरबड स्थित रूद्र पैलेस में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 58 वें प्रांतीय अधिवेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। शनिवार को जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पाण्डेय कलेक्टर मिशा सिंह व एसपी अमित कुमार ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची।

    जावरा में रहेगा रुट डायवर्जन

    • मुख्यमंत्री के आने से एक घंटे पूर्व बरगढ़ फंटा एवं जोयो चौपाटी पर यातायात डायवर्ट रहेगा। मंदसौर की ओर जाने वाले वाहन बड़ौदा ऐटलेन, भूतेड़ा ऐटलेन, जोयो तिराहा होते हुए मंदसौर–नीमच जाएंगे।

    • रतलाम–इंदौर की ओर जाने वाले वाहन भूतेड़ा ऐटलेन चढ़कर बड़ौदा ऐटलेन (नामली) से होते हुए जाएंगे।

    • सैलाना एवं बाजना से आने वाले वाहन जावरा चौपाटी, रतलामी नाका, माडल स्कूल पहुंचेंगे।

    • सैलाना, आलोट व बाजना से आने वाले वाहनों की पार्किंग मॉडल स्कूल परिसर में रहेगी।

    • पिपलौदा से आने वाले वाहन जावरा चौपाटी, रतलामी नाका, पाटीदार छात्रावास के पीछे पार्क होंगे।

    • जावरा से आने वाले वाहनों की पार्किंग प्रीमियर ऑइल मिल व बस स्टैंड जावरा में निर्धारित की गई है।

