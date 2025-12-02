62 हजार करोड़ के कर्ज में डूबा MP नागरिक आपूर्ति निगम, प्रतिदिन चुका रहा 14 करोड़ ब्याज

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः मध्य प्रदेश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं और धान की खरीद करने वाला नागरिक आपूर्ति निगम गहरे वित्तीय संकट से जूझ रहा है। निगम पर कुल देनदारी बढ़कर 62 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच चुकी है, जबकि प्रतिदिन करीब 14 करोड़ रुपये का ब्याज चुकाना पड़ रहा है। यह स्थिति मुख्य रूप से केंद्र सरकार से खाद्यान्न भुगतान समय पर न मिलने के कारण बनी है।

विधानसभा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने दी जानकारी विधानसभा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह जानकारी सुनील उइके और सुशील कुमार तिवारी के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि बकाया राशि बढ़ने से प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज देनदारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में निगम को हर दिन लगभग 14 करोड़ रुपये केवल ब्याज के रूप में चुकाने पड़ रहे हैं, जो राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है।