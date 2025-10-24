मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 03:33:42 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 03:33:42 AM (IST)
    अपने परिवार को टेबल पर बैठाने के लिए कांग्रेस नेता ने होटलकर्मी से की मारपीट, CCTV वीडियो वायरल
    होटलकर्मी के साथ मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद।

    HighLights

    1. खाने पर बैठे हुए लोगों को उठा रहे थे कांग्रेसी पिता - पुत्र
    2. समझाने आए होटल सीईओ से किया विवाद, रिपोर्ट दर्ज

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। सैलाना के धामनोद में कांग्रेस नेता और बेटों पर होटल प्रेमवाटिका में विवाद करने, गाली-गलौज, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। होटल के सीईओ ग्राम डेलनपुर निवासी राजेश पाटीदार ने चौकी धामनोद पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूरी घटना होटल के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। पुलिस ने आरोपित कांग्रेस नेता संजय दवे, बेटे बिट्टू दवे और मानस दवे के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। इस दौरान दवे परिवार की महिलाएं भी साथ थी।

    क्या है पूरा मामला?

    फरियादी राजेश पाटीदार ने पुलिस को बताया कि गुरुवार रात करीब 08:30 बजे घटना के समय वह काउंटर पर होटल मैनेजर पवन पाटीदार के साथ खड़ा था। इसी दौरान आरोपित कांग्रेस नेता संजय दवे अपने दोनों पुत्र बिट्ट उर्फ यश दवे और मानस दवे के साथ होटल में आया और टेबल पर बैठे लोगों को उठाकर अपनी फैमिली को बैठाने की बात कहने लगा।


    जान से मारने की धमकी दी

    इस पर राजेश ने उन्हें समझाया कि ग्राहकों को टेबल से नहीं उठाया जा सकता, उनके लिए दूसरी टेबल का इंतजाम किया जाएगा। इसके बावजूद संजय दवे व उसके पुत्र नहीं माने और गाली-गलौज करने लगे। जब गालियां देने से मना किया तो तीनों बाहर निकलकर उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। इसी दौरान संजय दवे ने राजेश पर स्वाइप मशीन फेंकी, जिससे मशीन टूट गई।

    मानस दवे के साथ मिलकर हाथ-मुक्कों से मारपीट

    इसके बाद राजेश जब वह पीछे के कमरे में जाने लगा तो बिट्टू दवे ने उसे पकड़ लिया और मानस दवे के साथ मिलकर हाथ-मुक्कों से मारपीट की। मारपीट में राजेश को गाल, पीठ और कान पर चोटें आईं। मौके पर मौजूद डेलनपुर निवासी राहुल पाटीदार और गोपाल चौधरी ने बीच-बचाव किया। जाते-जाते संजय दवे व उसके पुत्रों ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

