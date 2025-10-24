अपने परिवार को टेबल पर बैठाने के लिए कांग्रेस नेता ने होटलकर्मी से की मारपीट, CCTV वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। सैलाना के धामनोद में कांग्रेस नेता और बेटों पर होटल प्रेमवाटिका में विवाद करने, गाली-गलौज, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। होटल के सीईओ ग्राम डेलनपुर निवासी राजेश पाटीदार ने चौकी धामनोद पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूरी घटना होटल के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। पुलिस ने आरोपित कांग्रेस नेता संजय दवे, बेटे बिट्टू दवे और मानस दवे के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। इस दौरान दवे परिवार की महिलाएं भी साथ थी।

क्या है पूरा मामला? फरियादी राजेश पाटीदार ने पुलिस को बताया कि गुरुवार रात करीब 08:30 बजे घटना के समय वह काउंटर पर होटल मैनेजर पवन पाटीदार के साथ खड़ा था। इसी दौरान आरोपित कांग्रेस नेता संजय दवे अपने दोनों पुत्र बिट्ट उर्फ यश दवे और मानस दवे के साथ होटल में आया और टेबल पर बैठे लोगों को उठाकर अपनी फैमिली को बैठाने की बात कहने लगा।