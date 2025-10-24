अपने परिवार को टेबल पर बैठाने के लिए कांग्रेस नेता ने होटलकर्मी से की मारपीट, CCTV वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। सैलाना के धामनोद में कांग्रेस नेता और बेटों पर होटल प्रेमवाटिका में विवाद करने, गाली-गलौज, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। होटल के सीईओ ग्राम डेलनपुर निवासी राजेश पाटीदार ने चौकी धामनोद पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूरी घटना होटल के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। पुलिस ने आरोपित कांग्रेस नेता संजय दवे, बेटे बिट्टू दवे और मानस दवे के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। इस दौरान दवे परिवार की महिलाएं भी साथ थी।
फरियादी राजेश पाटीदार ने पुलिस को बताया कि गुरुवार रात करीब 08:30 बजे घटना के समय वह काउंटर पर होटल मैनेजर पवन पाटीदार के साथ खड़ा था। इसी दौरान आरोपित कांग्रेस नेता संजय दवे अपने दोनों पुत्र बिट्ट उर्फ यश दवे और मानस दवे के साथ होटल में आया और टेबल पर बैठे लोगों को उठाकर अपनी फैमिली को बैठाने की बात कहने लगा।
रतलाम में अपने परिवार को टेबल पर बैठाने के लिए कांग्रेस नेता ने होटलकर्मी से मारपीट की। pic.twitter.com/907ijVEO49
— NaiDunia (@Nai_Dunia) October 23, 2025
इस पर राजेश ने उन्हें समझाया कि ग्राहकों को टेबल से नहीं उठाया जा सकता, उनके लिए दूसरी टेबल का इंतजाम किया जाएगा। इसके बावजूद संजय दवे व उसके पुत्र नहीं माने और गाली-गलौज करने लगे। जब गालियां देने से मना किया तो तीनों बाहर निकलकर उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। इसी दौरान संजय दवे ने राजेश पर स्वाइप मशीन फेंकी, जिससे मशीन टूट गई।
इसके बाद राजेश जब वह पीछे के कमरे में जाने लगा तो बिट्टू दवे ने उसे पकड़ लिया और मानस दवे के साथ मिलकर हाथ-मुक्कों से मारपीट की। मारपीट में राजेश को गाल, पीठ और कान पर चोटें आईं। मौके पर मौजूद डेलनपुर निवासी राहुल पाटीदार और गोपाल चौधरी ने बीच-बचाव किया। जाते-जाते संजय दवे व उसके पुत्रों ने उसे जान से मारने की धमकी दी।