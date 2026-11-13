'मां को बता देना, मैं कुएं में गिर रहा हूं...', आखिरी मैसेज भेजकर खामोश हो गया कॉन्स्टेबल का जीवन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। मंदसौर जिले के दलौदा में शुक्रवार रात कुएं में गिरने से रतलाम जिले के पिपलौदा थाने में पदस्थ आरक्षक की मौत हो गई। मृतक दलौदा के सगरा गांव निवासी 40 वर्षीय कमलसिंह चौहान हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शाम को घर पर मां और पत्नी से विवाद के बाद वे बाहर निकल गए थे।

बताया जा रहा है कि उन्होंने एक पड़ोसी से मां को यह संदेश देने के लिए कहा था कि वे कुएं में गिर रहे हैं। जिस कुएं में उनका शव मिला, वह भी उन्हीं का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।