'मां उठो...' मासूम जगाता रहा, पर नहीं उठी; ग्वालियर में पुलिसकर्मी पर पत्नी की हत्या का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: थाटीपुर थाना क्षेत्र के गोदाम बस्ती इलाके में एक दर्दनाक और संदिग्ध मामला सामने आया है, जहां टीकमगढ़ में तैनात पुलिस आरक्षक धर्मेंद्र जाटव की 30 वर्षीय पत्नी सीमा जाटव की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

मां की बरसी से लौटने के बाद हुई मौत प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दंपती घटना से कुछ ही घंटे पहले मुरैना से ग्वालियर लौटा था। वे वहां अपनी मां की बरसी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। रविवार-सोमवार की दरमियानी रात उसकी मौत हो गई। दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे मृतका सीमा के बड़े भाई मनोज जाटव ने पति धर्मेंद्र और उसके परिवार वालों पर दहेज के लिए गंभीर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। मनोज का कहना है कि उनकी बहन की शादी 10 मार्च 2020 को हुई थी, जिसमें उन्होंने अपनी क्षमता से बढ़कर करीब 20 लाख रुपये खर्च किए थे। इस खर्च में 7 लाख रुपये नकद, सोना-चांदी और अन्य कीमती सामान शामिल था, लेकिन इसके बावजूद सीमा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था।