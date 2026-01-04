रतलाम में कंटेनर ने कार को मारी टक्कर... हादसे में कार के उड़े परखच्चे, तीन घायल, सुरक्षित बचा 2 माह का शिशु

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रविवार सुबह रतलाम–बांसवाड़ा रोड स्थित धामनोद बायपास पर ट्रक कंटेनर और कार की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार तीन लोग घायल हो गए, जिनमें एक 15 वर्षीय बालिका भी शामिल हैं। कार में एक दो माह का शिशु भी सवार था, जिसे हादसे में कोई चोट नहीं आई है। घायलों को एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल रतलाम पहुंचाया गया। हादसे के बाद कुछ समय तक मार्ग अवरुद्ध रहा, जिसे पुलिस ने क्रेन की सहायता से वाहनों को हटवाकर सुचारु कराया।

जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब 11.30 बजे कार (क्रमांक आरजे-03-यूए-6350) सैलाना की ओर से रतलाम की तरफ जा रही थी। इसी दौरान धामनोद बायपास रोड पर संजय कालोनी के पास सामने से आ रहे ट्रक कंटेनर (क्रमांक टीजी-07-यू-3425) से उसकी आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया, कांच चकनाचूर हो गए और एयरबैग खुल गए।

दो माह का शिशु सुरक्षित

कार में राजस्थान के जिला बांसवाड़ा अंतर्गत बागीदौरा निवासी 38 वर्षीय हर्षित पिता चंद्रपाल शाह, उनकी पत्नी 35 वर्षीय खुशबू, 15 वर्षीय भांजी एना पिता हिमेश शाह तथा एक दो माह का शिशु सवार था। हादसे में एना के सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि खुशबू की कमर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। कार चला रहे हर्षित को उंगली में चोट लगी है। शिशु पिछली सीट पर लेटा होने के कारण सुरक्षित रहा और उसे कोई चोट नहीं आई।

कंटेनर को जब्त कर लिया गया

हर्षित ने बताया कि कंटेनर गलत साइड से आकर सीधे उनकी कार में घुस गया। वे बांसवाड़ा से इंदौर जा रहे थे। इंदौर में ही उनकी नौकरी और निवास है तथा छुट्टियों के चलते वे परिवार के पास बांसवाड़ा आए हुए थे। सूचना मिलने पर पुलिस थाना सैलाना का बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभालते हुए यातायात सुचारु कराया। चौकी प्रभारी आनंद बागवान ने बताया कि कंटेनर को जब्त कर लिया गया है, जबकि कंटेनर चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। मामले की जांच की जा रही है।