रतलाम में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर आई दरार, दो लेन बंद कर शुरू हुई मरम्मत, एक हफ्ते प्रभावित रहेगा यातायात

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। करीब एक लाख करोड़ रुपये की लागत से बने दिल्ली-मुंबई एटलेन एक्सप्रेस-वे की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। रतलाम से गुजर रहे एक्सप्रेस-वे की नई दिल्ली जाने वाली लेन पर शिवगढ़ के पास अंडरपास के ठीक ऊपर दरार दिखाई दी है। सूचना मिलने के बाद एनएचएआई ने ट्रैफिक डायवर्ट कर प्रभावित हिस्से में सुधार कार्य शुरू करा दिया है।

अंडरपास के ऊपर ब्रिज डेक स्लैब में मिली दरार जिस स्थान पर दरार दिखाई दी है, वह अंडरपास के ऊपर ब्रिज डेक स्लैब का हिस्सा है। इसके नीचे करीब 30 फीट की गहराई है। जांच के लिए दरार वाली जगह के आसपास करीब दो वर्गमीटर क्षेत्र में सड़क खोदी गई है।