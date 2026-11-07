रतलाम में मादक पदार्थ तस्करी के दो मामलों में तीन साल से फरार तस्कर दिलशाद गुजरात से गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : मादक पदार्थ तस्करी के दो मामलों में तीन साल से फरार चल रहे 12 हजार रुपये के इनामी आरोपित गुजरात के सूरत जहांगीरपुरा निवासी 36 वर्षीय दिलशाद उर्फ दिलशाह शेख को स्टेशन रोड और बिलपांक थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गुजरात के वड़ोदरा से गिरफ्तार किया है।

आरोपित दिलशाद को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। दिलशाद पर स्टेशन रोड थाने में वर्ष 2023 में 18 ग्राम ब्राउन शुगर (स्मैक) की तस्करी के मामले में और बिलपांक थाने में 11 ग्राम एमडी ड्रग की तस्करी के मामले में प्रकरण दर्ज हुआ था।

कार्रवाई में स्टेशन रोड थाना प्रभारी मुनेन्द्र गौतम, एसआई जितेंद्रसिंह कनेश, आरक्षक मोहन पाटीदार, आरक्षक विनोद मेवाड़ा तथा बिलपांक थाना प्रभारी अय्यूब खान और प्रधान आरक्षक हेमंत परमार की भूमिका रही। 110 ग्राम एमडी ड्रग सहित तीन तस्कर गिरफ्तार रतलाम: मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पिपलौदा पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाई कर 110 ग्राम एमडी ड्रग के साथ तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त दो बाइक भी जब्त की है। प्रकरण दर्ज कर आरोपितों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जहां से तीनों को चार दिन के रिमांड पर सौंपा गया है। थाना प्रभारी रंजीत सिंगार ने बताया कि पहली कार्रवाई गुरुवार-शुक्रवार रात सुखेड़ा चौकी प्रभारी राजू मखोड़ ने की।