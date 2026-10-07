रतलाम में रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी कार में मिला ड्राइवर का शव, सल्फास के तीन पाउच मिले

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 7 के बाहर मालवा रेस्ट हाउस के सामने सड़क किनारे खड़ी बुलेरो कार में बुधवार सुबह ड्राइवर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वाहन मालिक प्रेमसिंह पुत्र उमराव सिंह रावत ने सुबह करीब 9.30 बजे जीआरपी चौकी पर सूचना दी कि उनकी बुलेरो कार क्रमांक एमपी-43-28-9255 की बीच वाली सीट पर चालक 37 वर्षीय हिम्मत सिंह पुत्र दातार सिंह मृत अवस्था में पड़ा है। जीआरपी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

जीआरपी ने कार की जांच की तो हिम्मत सिंह का शव अंडरवियर में बीच वाली सीट पर मिला। कार में उसके कपड़े, पानी की बोतल और जहरीले पदार्थ के तीन पाउच मिले। कार के अंदर और बाहर उल्टी भी मिली है। प्रारंभिक जांच में जहरीला पदार्थ खाने से आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। जांच के बाद जीआरपी ने शव को करीब 11.15 बजे ऑटो रिक्शा से मेडिकल कॉलेज भेज दिया।