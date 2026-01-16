मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रतलाम के चिकलाना में MD ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, 10 से ज्यादा तस्कर गिरफ्तार

    Drug Bust In Ratlam: जिले के ग्राम चिकलाना में एमडी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है । यहां बड़ी मात्रा में एमडी तैयार की जाती थी। करीब 2 किलो केमिकल का ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 08:33:06 AM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 08:33:06 AM (IST)
    रतलाम के चिकलाना में MD ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, 10 से ज्यादा तस्कर गिरफ्तार
    20 से अधिक वाहनों का काफिला लेकर पहुंचे पुलिस अधिकारी।

    HighLights

    1. रतलाम के चिकलाना गांव में MD ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़।
    2. ASP राकेश खाखा की अगुवाई में छापेमारी जारी।
    3. 20 से अधिक वाहनों का काफिला लेकर पहुंचे पुलिस अधिकारी।

    रतलाम। नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। जावरा के ग्राम चिकलाना में एमडी ड्रग बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गुरुवार - शुक्रवार देर रात मस्जिद के पीछे स्थित एक मकान पर रात करीब एक बजे छापा मारकर यह बड़ी कार्रवाई की।

    उक्त मकान दिलावर खां का बताया जा रहा है, जहां बीते लगभग एक वर्ष से अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी बनाया हुआ है।

    naidunia_image

    पुलिस कार्रवाई के दौरान मौके से करीब पांच किलो एमडी ड्रग, केमिकल से भरे कई ड्रम, एमडी निर्माण में प्रयुक्त उपकरणों के साथ-साथ हथियार भी मिलने की जानकारी सामने आई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यहां बड़ी मात्रा में एमडी तैयार कर उसकी सप्लाई की जा रही थी।


    पुलिस ने मौके से 10 से अधिक आरोपितों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विवेक लाल, एसडीओपी जावरा संदीप मालवीय, सीएसपी जावरा युवराज सिंह चौहान सहित जावरा व कालूखेड़ा थाना पुलिस तथा भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया। फोरेंसिक टीम भी मौके पर उपस्थित है।

    तीन दिन से एसपी कर रहे निगरानी

    naidunia_image

    एसपी अमित कुमार भोपाल से पूरी कार्रवाई पर नजर बनाए हुए थे। भोपाल में अस्थाई कंट्रोल रूम बनाकर वे रात भर पल-पल की जानकारी लेते रहे और विशेष टीमों को लगातार निर्देश देते रहे। जानकारी के अनुसार विशेष टीमें पिछले तीन दिनों से इस अवैध फैक्ट्री को लेकर रेकी कर रही थीं, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से यह छापा मारा गया।

    फिलहाल जब्त एमडी ड्रग, केमिकल और हथियारों की विधिवत गणना व परीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। आरोपितों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.