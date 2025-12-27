शादी के लिए कपड़े लेने गए पिता-पुत्र को डंपर ने मारी टक्कर, सिर पर टायर चढ़ने से बेटे की मौके पर मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: जिले के थाना दीनदयाल नगर अंतर्गत बिबड़ौद गांव के पास शुक्रवार शाम करीब छह बजे एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार पिता-पुत्र को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद डंपर का अगला पहिया रामपुरिया निवासी 14 वर्षीय किशन पुत्र रंगु मईड़ा के सिर पर चढ़ गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता रंगू मईड़ा का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। घटना के बाद आरोपी चालक डंपर लेकर मौके से भाग निकला।
सरपंच सोनू माल ने बताया कि पड़ोसी के यहां शनिवार को विवाह कार्यक्रम होने से किशन को पिता रंगू नए कपड़े और जूते दिलाने के लिए बाइक से रतलाम ले गए थे। खरीदारी के बाद घर लौटने के दौरान बिबड़ौद के समीप डंपर (क्रमांक एमपी 41 एचए 0510) ने दोनों को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद रंगू और किशन सड़क पर गिर गए और ट्रक का अगला पहिया किशन के सिर पर चढ़ गया।
यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती घोटाला 2016 में आरोपी को 5 साल की सजा, अपनी जगह दूसरे को बैठाया था परीक्षा देने के लिए
हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और मुझे सूचना दी। मौके पर पहुंच कर एंबुलेंस से दोनों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन उससे पहले ही चालक डंपर लेकर भाग गया। किशन गांव के ही स्कूल में छठीं क्लास का छात्र था।
थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया कि शनिवार को पोस्टमॉर्टम करने के बाद शव स्वजनों को सौंपा जाएगा। हादसे की जांच शुरू कर दी है। चालक की तलाश कर रहे हैं।