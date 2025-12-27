शादी के लिए कपड़े लेने गए पिता-पुत्र को डंपर ने मारी टक्कर, सिर पर टायर चढ़ने से बेटे की मौके पर मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: जिले के थाना दीनदयाल नगर अंतर्गत बिबड़ौद गांव के पास शुक्रवार शाम करीब छह बजे एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार पिता-पुत्र को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद डंपर का अगला पहिया रामपुरिया निवासी 14 वर्षीय किशन पुत्र रंगु मईड़ा के सिर पर चढ़ गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता रंगू मईड़ा का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। घटना के बाद आरोपी चालक डंपर लेकर मौके से भाग निकला।

सरपंच सोनू माल ने बताया कि पड़ोसी के यहां शनिवार को विवाह कार्यक्रम होने से किशन को पिता रंगू नए कपड़े और जूते दिलाने के लिए बाइक से रतलाम ले गए थे। खरीदारी के बाद घर लौटने के दौरान बिबड़ौद के समीप डंपर (क्रमांक एमपी 41 एचए 0510) ने दोनों को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद रंगू और किशन सड़क पर गिर गए और ट्रक का अगला पहिया किशन के सिर पर चढ़ गया।