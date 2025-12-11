रतलाम में बंजली स्थित मेडिकल कॉलेज छात्राओं से छेड़छाड़, आक्रोशित छात्र-छात्राएं पहुंचे थाने

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। बंजली स्थित मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जूनियर छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत लेकर औद्योगिक क्षेत्र थाने पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। छात्र-छात्राओं ने टीआइ सत्येंद्र रघुवंशी से मिलकर उन्हें लिखित शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच का आश्वासन देकर छात्रों को रवाना किया। छात्रों के विरोध के बाद एएसपी राकेश खाखा मेडिकल कॉलेज पहुंचे और निरीक्षण किया।

मेडिकल कॉलेज के इंटर्न प्रथम शर्मा ने बताया कि बुधवार शाम 7:30 बजे कॉलेज की एक जूनियर छात्रा पुलिस चौकी के पास टहल रही थी। इसी दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे बाइक पर अज्ञात युवक आया और छात्रा पर गलत कमेंट करते हुए उसे धक्का मारकर आगे चला गया।

गेट तक जाते हुए उसने एक अन्य छात्रा के साथ भी वही हरकत की। अगले दिन गुरुवार शाम 4:30 बजे छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत लेकर जब डीन अनिता मुथा के पास पहुंचे, तो उसी दौरान गर्ल्स हास्टल के यहां भी एक अज्ञात युवक बाइक से आया और छात्रा से छेड़छाड़ कर भाग गया। कॉलेज में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए हैं। छात्रों ने 24 घंटे में आरोपित को पकड़कर कार्रवाई नहीं करने पर वापस थाना घेरने की चेतावनी दी है। थाना प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी ने बताया कि छात्राओं से छेड़छाड़ की शिकायत मिली है। मामले में जांच कर कार्रवाई की जा रही है।