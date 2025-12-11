रतलाम में मोमोज फैक्ट्री पर छापा: चारों ओर गंदगी... जमीन पर बिखरी सब्जियां, खाद्य विभाग ने लिए कड़ा एक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: शहर में फास्ट फूड बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार देर शाम विभाग की टीम ने नेहरू स्टेडियम के बाहर ‘टू ब्रदर्स’ नाम से लगने वाले फास्ट फूड ठेले से जुड़े मोमोज निर्माण स्थल का अचानक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पता चला कि सब्जियां भारी गंदगी में रखी हुई थीं और बड़ी मात्रा में तैयार मोमोज अस्वच्छ वातावरण में फ्रीज के भीतर स्टोर किए गए थे।

टीम ने इसके बाद गांधी नगर स्थित किराये के मकान में संचालित मोमोज निर्माण फैक्ट्री का निरीक्षण किया। यहां मोमोज बनाने के लिए एक मशीन लगी हुई मिली और दो अलग-अलग डीप फ्रीजरों में बड़े पैमाने पर तैयार मोमोज स्टोर पाए गए। परिसर में व्यापक गंदगी थी और शिमला मिर्च, गोभी व अन्य सब्जियां जमीन पर बिखरी पड़ी मिलीं। अधिकारियों ने आशंका जताई कि इन मोमोज और अन्य सामग्री को लगातार दो से तीन दिन तक उपयोग में रखा जा सकता है।