    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 12:03:38 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 12:03:38 AM (IST)
    रतलाम में मोमोज फैक्ट्री पर छापा: चारों ओर गंदगी... जमीन पर बिखरी सब्जियां, खाद्य विभाग ने लिए कड़ा एक्शन
    डीप फ्रीजर में रखे मोमोज की जांच करती टीम

    1. सब्जियां जमीन पर बिखरी पड़ी मिलीं
    2. दो डीप फ्रीजरों में मोमोज भरकर रखे थे
    3. कई सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: शहर में फास्ट फूड बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार देर शाम विभाग की टीम ने नेहरू स्टेडियम के बाहर ‘टू ब्रदर्स’ नाम से लगने वाले फास्ट फूड ठेले से जुड़े मोमोज निर्माण स्थल का अचानक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पता चला कि सब्जियां भारी गंदगी में रखी हुई थीं और बड़ी मात्रा में तैयार मोमोज अस्वच्छ वातावरण में फ्रीज के भीतर स्टोर किए गए थे।

    टीम ने इसके बाद गांधी नगर स्थित किराये के मकान में संचालित मोमोज निर्माण फैक्ट्री का निरीक्षण किया। यहां मोमोज बनाने के लिए एक मशीन लगी हुई मिली और दो अलग-अलग डीप फ्रीजरों में बड़े पैमाने पर तैयार मोमोज स्टोर पाए गए। परिसर में व्यापक गंदगी थी और शिमला मिर्च, गोभी व अन्य सब्जियां जमीन पर बिखरी पड़ी मिलीं। अधिकारियों ने आशंका जताई कि इन मोमोज और अन्य सामग्री को लगातार दो से तीन दिन तक उपयोग में रखा जा सकता है।


    खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता ने बताया कि निर्माण स्थल पर साफ-सफाई का स्पष्ट अभाव पाया गया। टीम ने मोमोज, मैदा आटा, सब्जी भाजी और वनस्पति तेल के सैंपल लिए हैं। संचालक को परिसर की गंदगी को लेकर नोटिस जारी किया जाएगा। सभी सैंपल जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे जाएंगे।

    इससे एक दिन पहले, मंगलवार को विभाग की टीम दो बत्ती चौपाटी पर भी पहुंची थी। यहां दिल्ली मोमोज कार्नर, वेद मोमोज और न्यू मोमोज शॉप के ठेलों से मोमोज के नमूने लिए गए थे।

