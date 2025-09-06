Religious Conversion: रतलाम में इलाज के बहाने मतांतरण का 'खेल', पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां इलाज कराने के बहाने प्रार्थना सभा आयोजित की गई और ग्रामीणों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने की बात कही जा रही है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों में से दो को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक मेडिकल छात्र भी शामिल है। पुलिस ने सभी के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

क्या है पूरा मामला? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, घटना थाना औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक मकान की है। बताया जाता है कि शुक्रवार को यहां एक विशेष प्रार्थना सभा बुलाई गई थी। लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि इस सभा में बीमारियों का इलाज और समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन जैसे ही सभा आगे बढ़ी, वहां मौजूद लोगों पर मतांतरण का दबाव बनाया जाने लगा।