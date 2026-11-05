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रतलाम में GST अधिकारी की कार एक्सप्रेसवे से 25 फीट नीचे गिरी, गाड़ी में 57 लाख नकद और आभूषण बरामद

दीपोत्सव मनाने गुजरात के वापी से राजस्थान के गंगानगर जा रहा जीएसटी अधिकारी का परिवार गुरुवार को दिल्ली-मुंबई एटलेन एक्सप्रेस-वे पर हादसे का शिकार हो गया।

By Jaydeep GurjarEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 05 Nov 2026 10:18:05 PM (IST)Updated Date: Thu, 05 Nov 2026 10:18:05 PM (IST)
रतलाम में GST अधिकारी की कार एक्सप्रेसवे से 25 फीट नीचे गिरी, गाड़ी में 57 लाख नकद और आभूषण बरामद
रतलाम में GST अधिकारी की कार एक्सप्रेसवे से 25 फीट नीचे गिरी

HighLights

  1. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर 25 फीट नीचे गिरी कार
  2. वापी के जीएसटी सुपरिंटेंडेंट प्रवीण मीणा का परिवार घायल
  3. क्षतिग्रस्त वाहन से 57 लाख रुपये नकद और आभूषण बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। दीपोत्सव मनाने गुजरात के वापी से राजस्थान के गंगानगर जा रहा जीएसटी अधिकारी का परिवार गुरुवार को दिल्ली-मुंबई एटलेन एक्सप्रेस-वे पर हादसे का शिकार हो गया। जावरा के समीप सादाखेड़ी ओवरपास पर कार करीब 25 फीट नीचे जा गिरी। हादसे में गंगानगर निवासी प्रवीण मीणा, उनकी पत्नी संतोष और दो बेटे 10 वर्षीय आदित्य व आठ वर्षीय अथर्व घायल हो गए। दुर्घटनाग्रस्त कार से पुलिस को करीब 57 लाख रुपये नकद व आभूषण मिले हैं।

अनियंत्रित होकर ओवरपास से नीचे गिरी कार

प्रवीण मीणा गुजरात के वापी में जीएसटी विभाग में सुपरिंटेंडेंट के पद पर पदस्थ हैं। वह परिवार के साथ निजी कार से दीपावली मनाने अपने घर गंगानगर जा रहे थे। गुरुवार शाम करीब पांच बजे सादाखेड़ी ओवरपास के पास अचानक कार से चालक का नियंत्रण हट गया और वाहन नीचे जा गिरा।


पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल: जांच में बैग से मिले 57 लाख नकद और आभूषण

सूचना पर डायल 112 की टीम और सरसी चौकी प्रभारी अय्यूब खान बल के साथ पहुंचे। उन्होंने कार से घायलों को बाहर निकालकर जावरा अस्पताल पहुंचाया। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार की जांच की तो उसमें रखे बैग में कपड़ों के बीच नकदी और आभूषण मिले।

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