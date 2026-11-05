रतलाम में GST अधिकारी की कार एक्सप्रेसवे से 25 फीट नीचे गिरी, गाड़ी में 57 लाख नकद और आभूषण बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। दीपोत्सव मनाने गुजरात के वापी से राजस्थान के गंगानगर जा रहा जीएसटी अधिकारी का परिवार गुरुवार को दिल्ली-मुंबई एटलेन एक्सप्रेस-वे पर हादसे का शिकार हो गया। जावरा के समीप सादाखेड़ी ओवरपास पर कार करीब 25 फीट नीचे जा गिरी। हादसे में गंगानगर निवासी प्रवीण मीणा, उनकी पत्नी संतोष और दो बेटे 10 वर्षीय आदित्य व आठ वर्षीय अथर्व घायल हो गए। दुर्घटनाग्रस्त कार से पुलिस को करीब 57 लाख रुपये नकद व आभूषण मिले हैं।

अनियंत्रित होकर ओवरपास से नीचे गिरी कार प्रवीण मीणा गुजरात के वापी में जीएसटी विभाग में सुपरिंटेंडेंट के पद पर पदस्थ हैं। वह परिवार के साथ निजी कार से दीपावली मनाने अपने घर गंगानगर जा रहे थे। गुरुवार शाम करीब पांच बजे सादाखेड़ी ओवरपास के पास अचानक कार से चालक का नियंत्रण हट गया और वाहन नीचे जा गिरा।