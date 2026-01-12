रतलाम में भारी तनाव, भैरव मंदिर का ओटला तोड़ने पर भड़के पार्षद और हिंदू संगठन, पेट्रोल लेकर सड़क पर किया चक्काजाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। शहर में साक्षी पेट्रोल पंप के समीप स्थित भैरव जी के मंदिर और नगर निगम की बाउंड्रीवॉल तोड़े जाने के विरोध में सोमवार सुबह जमकर हंगामा हो गया। नगर निगम कमिश्नर के मौके पर नहीं पहुंचने से नाराज भाजपा पार्षदों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सिटी फोरलेन पर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ पार्षद पेट्रोल लेकर सड़क पर बैठ गए और आत्मदाह की चेतावनी दी। फिलहाल प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और समझाइश का प्रयास कर रहे हैं।

अज्ञात लोगों ने एक बगीचे की बाउंड्रीवॉल तोड़ी जानकारी के अनुसार मामला वार्ड नंबर 8 का है। यहां रविवार रात अज्ञात लोगों ने एक बगीचे की बाउंड्रीवॉल तोड़ दी। इसके साथ ही बाउंड्रीवॉल के पास स्थित भैरव जी का ओटला भी तोड़ दिया गया और वहां स्थापित प्रतिमा को अज्ञात लोग अपने साथ ले गए।