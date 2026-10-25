रतलाम के शिवगढ़ में शराब दुकान पर गुंडागर्दी, हफ्ता न देने पर सेल्समैन को लात-घूंसों से पीटा, सिर में आए 13 टांके

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। शिवगढ़ में कंपोजिट शराब दुकान पर हफ्ता मांगने पहुंचे लोगों ने सेल्समैन के साथ मारपीट कर दी। आरोपितों ने दुकान में घुसकर हफ्ता मांगा। मना करने पर सेल्समैन सुशील तिवारी को लात-घूंसों से जमकर पीटा। हमले में सुशील के सिर में 13 टांके आए हैं, जबकि हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। मारपीट के बाद बदमाश दुकान से नकदी भी ले गए।

घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। सुशील तिवारी ने बताया कि शुक्रवार रात वह दुकान में बैठकर नकदी गिन रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग दुकान में घुसे और हफ्ता देने की मांग करने लगे। सुशील ने इसका विरोध किया तो आरोपितों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।