सफारी, लंच और मूवी के टिकट… SIR के काम में जोश बढ़ाने के लिए BLO अधिकारियों के लिए खास ऑफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के काम में दिन-रात लगे बीएलओ पर इस समय सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यही कारण है कि इस अहम काम को बिना समय देखे पूरा करने में जुटे बूथ लेवल ऑफिसरों की चिंता अधिकारी भी कर रहे हैं। अच्छा काम करने वाले, मेहनत करने वाले बीएलओ को सम्मान दिया जा रहा है, खुद कलेक्टर रुचिका चौहान अपने चैंबर में बुलाकर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रही हैं।

काम में मेहनत कर रहे बीएलओ शुक्रवार को लिखित आदेश भी जारी किया गया कि उत्कृष्ट काम करने वाले बीएलओ को सम्मान के साथ परिवार सहित सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसमें किले के लाइट एंड साउंड शो का सपरिवार टिकट, फिल्म का टिकट, जू का टिकट, बच्चों के लिए झूले सहित तानसेन रेसीडेंसी में सपरिवार रात्रि भोज दिया जाएगा। जिले में चल रहे एसआइआर (मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण) के तहत सर्वप्रथम शत-प्रतिशत ईएफ डिजिटाइजेशन कराने वाले हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तीन–तीन बीएलओ को सम्मानित किया जाएगा।