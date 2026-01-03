रतलाम में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, फ्रीज होगी तीन तस्करों की 65.70 करोड़ की अवैध संपत्ति

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: मादक पदार्थ तस्करी में शामिल तीन तस्करों की करीब 65.70 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर एसपी अमित कुमार के निर्देशन में मुंबई सफेमा न्यायालय में फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जावरा के थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत अरनिया गुर्जर निवासी गुमान सिंह पुत्र रतनलाल गुर्जर, उमठ पालिया निवासी मुनव्वर पुत्र गुलाब खां मेवाती व शरीफ पुत्र याकूब ख़ां मेवाती शामिल है। तीनों तस्कर न्यायालय से दंडित किए जा चुके है।

पुलिस के अनुसार जांच में सामने आया कि गुमान सिंह, मुनव्वर और शरीफ लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त रहे हैं। इस अवैध गतिविधि से तीनों ने भारी मात्रा में अचल संपत्तियां अर्जित की, जिनके संबंध में कोई वैध आय स्रोत प्रमाणित नहीं हो सका।

जांच अधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत सफेमा न्यायालय से संपत्ति फ्रीज किए जाने के लिए अपील की गई है। बता दें कि गुमान सिंह गुर्जर को 31 मार्च 2014 को अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध शराब की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। न्यायालय द्वारा गुमान सिंह को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। उमटपालिया के मुनव्वर खां मेवाती को डोडाचूरा पीसकर पाउडर बनाकर संगठित रूप से तस्करी में संलिप्त पाया गया। न्यायालय द्वारा 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड दिया गया। शरीफ खां मेवाती को अवैध अफीम एवं डोडाचूरा की तस्करी में संलिप्त पाया गया। न्यायालय द्वारा 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया गया।