मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रतलाम में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, फ्रीज होगी तीन तस्करों की 65.70 करोड़ की अवैध संपत्ति

    मादक पदार्थ तस्करी में शामिल तीन तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 01:00:46 AM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 01:27:43 AM (IST)
    रतलाम में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, फ्रीज होगी तीन तस्करों की 65.70 करोड़ की अवैध संपत्ति
    तस्करों की संपत्ति होगी जब्त

    HighLights

    1. मुंबई में सफेमा न्यायालय भेजी जाएगी जानकारी
    2. मादक पदार्थ तस्करी से हुई आय से अर्जित की थी
    3. तीन तस्करों की 65.70 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: मादक पदार्थ तस्करी में शामिल तीन तस्करों की करीब 65.70 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर एसपी अमित कुमार के निर्देशन में मुंबई सफेमा न्यायालय में फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जावरा के थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत अरनिया गुर्जर निवासी गुमान सिंह पुत्र रतनलाल गुर्जर, उमठ पालिया निवासी मुनव्वर पुत्र गुलाब खां मेवाती व शरीफ पुत्र याकूब ख़ां मेवाती शामिल है। तीनों तस्कर न्यायालय से दंडित किए जा चुके है।

    पुलिस के अनुसार जांच में सामने आया कि गुमान सिंह, मुनव्वर और शरीफ लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त रहे हैं। इस अवैध गतिविधि से तीनों ने भारी मात्रा में अचल संपत्तियां अर्जित की, जिनके संबंध में कोई वैध आय स्रोत प्रमाणित नहीं हो सका।


    जांच अधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत सफेमा न्यायालय से संपत्ति फ्रीज किए जाने के लिए अपील की गई है। बता दें कि गुमान सिंह गुर्जर को 31 मार्च 2014 को अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध शराब की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था।

    न्यायालय द्वारा गुमान सिंह को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। उमटपालिया के मुनव्वर खां मेवाती को डोडाचूरा पीसकर पाउडर बनाकर संगठित रूप से तस्करी में संलिप्त पाया गया। न्यायालय द्वारा 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड दिया गया। शरीफ खां मेवाती को अवैध अफीम एवं डोडाचूरा की तस्करी में संलिप्त पाया गया। न्यायालय द्वारा 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया गया।

    फ्रीज की गई अचल संपत्तियों का विवरण

    • गुमान सिंह गुर्जर की माता के नाम 09 हेक्टेयर कृषि भूमि है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब नौ करोड़ रुपये है।

    • मुनव्वर खां एवं उसके स्वजनों के नाम 9.8700 हेक्टेयर कृषि भूमि सामने आई है, जिसकी अनुमानित कीमत 48 करोड़ 70 लाख रुपये है।

    • शरीफ खां के नाम 1.6000 कृषि भूमि मिली है, जिसकी अनुमानित कीमत आठ करोड़ रुपये है।

    पूर्व में पिता-पुत्र की संपत्ति हुई थी अटैच

    29 अगस्त 2025 को अफीम तस्करी के मामले में थाना बरखेड़ाकला के ग्राम कराडिया निवासी मोहनलाल पुत्र नंदराम पाटीदार व पुत्र रंगलाल पाटीदार की संपत्ति को सफेमा न्यायालय ने अटैच करने के आदेश दिए थे। यह जिले में सफेमा की पहली कार्रवाई थी। दोनों आरोपितों को 10 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। सफेमा न्यायालय द्वारा पिता पुत्र की नौ लाख रुपये की भूमि अटैच की गई।

    यह भी पढ़ें- 'सफाई नहीं होगी तो इंदौर नहीं जाएंगे...' एंबुलेंस में डिलिवरी के दौरान गिरे खून को गर्भवती के स्वजनों से धुलवाया

    क्या होता है सफेमा न्यायालय

    एसपी अमित कुमार ने बताया कि सफेमा (स्मगलर्स एंड फारेन एक्सचेंज मेनिप्यूलेटर्स एक्ट) न्यायालय एक विशेष अपीलीय न्यायालय है, जो मादक पदार्थों और तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों पर कानूनी कार्रवाई करता है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब यह प्रमाणित होता है कि किसी व्यक्ति ने नशे के अवैध कारोबार से संपत्ति अर्जित की है, तब संबंधित एजेंसी द्वारा सफेमा न्यायालय में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

    न्यायालय जांच के बाद ऐसी संपत्तियों को फ्रीज या अटैच करने का आदेश देता है, जिससे उनका उपयोग दोबारा अपराध में न हो सके। यह कार्रवाई अवैध कमाई को रोकने और अपराधियों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए की जाती है। जिले के और भी तस्करों को चिन्हित किया गया है, जिनके खिलाफ सफेमा की कार्रवाई की जाना है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.