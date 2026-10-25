रतलाम में छोटे भाई ने बड़े का हाथ काटा, घर ले जाकर फेंका, खेत में बिजली के तार उठाने की बात पर हुआ था विवाद

नईदुनिया न्यूज, सरवन (रतलाम) : थाना क्षेत्र के ग्राम पालवा में खेत में पड़े बिजली के तारों को उठाने की बात पर दो सगे भाइयों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद छोटे भाई ऊंकार चरपोटा ने अपने बड़े भाई 55 वर्षीय कमलाशंकर चरपोटा पर धारदार धारिये से हमला कर दिया। बचाव में कमलाशंकर ने हाथ ऊपर किए तो एक हाथ कटकर अलग हो गया, जबकि दूसरे हाथ के कंधे के पास भी गंभीर चोट आई।

बीच-बचाव के दौरान कमलाशंकर के पुत्र महेंद्र की उंगलियों में भी चोट लगी। गंभीर घायल कमलाशंकर को रतलाम मेडिकल कालेज से इंदौर के एमवाय अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपित ऊंकार और उसके बेटे आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। ऊंकार का एक और बेटा रामपाल फरार है।