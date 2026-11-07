रतलाम में जामण नदी के पास युवक की गला रेतकर हत्या, पेट पर भी किए वार, आंतें बाहर निकालीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : बाजना रोड पर जामण नदी के पास शुक्रवार देर रात 19 वर्षीय रितेश मईड़ा उर्फ रिशु नाबालिग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की गला रेतकर हत्या की गई थी। पेट पर धारदार हथियार से किए गए वार इतने गंभीर थे कि आंतें बाहर निकल आई थीं। शरीर पर चोट के अन्य निशान भी मिले हैं।

सूचना पर पहुंची दीनदयाल नगर थाना पुलिस ने शव मेडिकल कॉलेज भिजवाया। शनिवार को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हत्या की जानकारी मिलने पर स्वजन और मित्र मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर जुट गए। मृतक के बड़े भाई हिमांशु मईड़ा ने बताया कि रितेश गुरुवार रात करीब 9:30 बजे दो दोस्तों के साथ घर से निकला था। दोनों दोस्त बाइक से आए थे। दोस्त की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए ले गए थे वे उसे दोस्त अज्जू बौरासी की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए ले स्टेशन क्षेत्र में ले गए थे। देर रात तक रितेश घर नहीं लौटा तो फोन लगाया, लेकिन उसका मोबाइल बंद मिला। शुक्रवार दोपहर तक उसका पता नहीं चलने पर डीडी नगर थाने में गुमशुदगी की सूचना दी। रात में पुलिस ने शव मिलने की जानकारी दी।