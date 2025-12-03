कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गेहलोत की पौत्रवधू ने लगाया प्रताड़ना का आरोप, बोली 50 लाख नहीं दिए तो छत से धक्का दिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। मंगलवार को एसपी कार्यालय में आलोट के पूर्व भाजपा विधायक जितेंद्र गेहलोत की पुत्रवधू व कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गेहलोत की पौत्रवधू दिव्या गहलोत ने अपने पति देवेंद्र एवं ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। दिव्या ने शिकायत में आरोप लगाया कि नागदा निवासी पति देवेंद्र गेहलोत, ससुर जितेंद्र गेहलोत, देवर विशाल गेहलोत व दादी सास अनिता पत्नी थावरचंद गेहलोत पिछले कई वर्षों से निरंतर दहेज की मांग कर मारपीट, गाली-गलौच, मानसिक उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देते रहे हैं।

कई बार उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। उसकी चार वर्षीय पुत्री को दहेज के लिए दबाव बनाने के लिए उससे छीनकर अपने पास रखा है। हाल ही में जब वह अपनी पुत्री से मिलने ससुराल व स्कूल पहुंची तो ससुराल वालों ने उसे पुत्री से मिलने तक नहीं दिया।

50 लाख की मांग, छत से धक्का दिया

फोटो - जनवरी में हुए हादसे के दौरान अस्पताल में भर्ती दिव्या।



दिव्या ने शिकायत में बताया कि 29 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में रतलाम में शादी हुई थी, तब पति के शराब की लत व अन्य जानकारी छिपाई गई। दहेज के लिए प्रताड़ित कर 50 लाख रुपये मांगे गए। 26 जनवरी 2025 को रात में पति ने नशे में मारपीट कर छत से धक्का दे दिया। नीचे गिरने से कमर, रीढ़ आदि में गंभीर चोट आने पर इंदौर के निजी अस्पताल में इलाज करवाया गया।

इलाज का खर्च भी पिता से वसूलने के लिए दबाव बनाते रहे। 4 साल की बेटी भी छीनकर ससुराल में ही रख रहे हैं। मिलने भी नहीं देते। घटना क्षेत्र उज्जैन जिले का होने से मामले में एसपी अमित कुमार ने आवेदन उज्जैन पुलिस को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा है। इधर दिव्या के ससुर जितेंद्र गेहलोत ने बताया कि समय आने पर सभी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, आरोप तो कोई भी लगा सकता है।