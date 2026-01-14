रतलाम में चले चाकू, चाय पीने कैफे पहुंचे किशोर पर नाबालिगों ने किया वार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत विनोबा नगर में दोस्तों के साथ चाय पीने कैफे पर पहुंचे किशोर को नाबालिगों के एक समूह ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना बुधवार रात की है। घायल अल्कापुरी निवासी 17 वर्षीय गौतम पुत्र भगवतीलाल गोयल को मेडिकल काॅलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पुलिस इसे पुरानी रंजिश बता रही है, लेकिन पिता ने रंजिश होने से इंकार किया है। मामले में चार नाबालिग आरोपितों व अन्य साथियों पर हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया है।

गौतम के दोस्त अल्कापुरी निवासी रेहान उर्फ सोनू ने पुलिस को बताया कि वह अपने मित्र मयंक रजवाडिया के साथ दोस्त गौतम गोयल के घर पर था। इसी दौरान गौतम ने बताया कि विनोबा नगर स्थित कैफे पर एक दोस्त ने चाय पीने के लिए बुलाया है। इसके बाद तीनों पैदल विनोबा नगर श्मशान घाट के सामने पहुंचे।

वहां नाबालिग आरोपित व साथी मिले, जिनसे गौतम की पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी बात को लेकर आरोपितों ने गौतम के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपितों ने चाकू से गौतम पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पर अन्य साथियों ने भी लात-घूंसे से मारपीट की। मारपीट के दौरान गौतम के सिर, पीठ व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं और खून बहने लगा। बीच-बचाव करते समय रेहान के दाहिने हाथ की उंगली में भी चोट आई। घटना की सूचना गौतम के माता-पिता को दी गई, जिसके बाद उन्हें साथ लेकर घायल गौतम को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।