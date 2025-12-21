MP Crime: विवाद के बाद थाने पहुंचे आरोपियों ने पुलिस के सामने ही चला दिया चाकू, फर्श पर फैला खून

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: आपसी विवाद के बाद स्टेशन रोड थाने पहुंचे दो पक्षों में थाना परिसर में झूमाझटकी और चाकूबाजी का मामला सामने आया है। परिसर में हुई चाकूबाजी की घटना के बाद थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। चाकूबाजी के बाद थाना परिसर में खून के धब्बे फैल गए।

सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि दो पक्षों में रुपयों की लेन–देन का मामला था। थाने के बाहर चाकू लगने की जानकारी सामने आई है। मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शनिवार-रविवार देर रात करीब 02 बजे शैरानीपुरा क्षेत्र के दो पक्ष विवाद के बाद थाने पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ गई। अचानक एक पक्ष के युवक ने चाकू निकाल लिया। बीच बचाव करने आए एक युवक के हाथ में चाकू लगा। चाकू लगने के बाद घायल युवक थाने के अंदर चला गया, जिससे फर्श पर चारों ओर खून फैल गया और धब्बे जम गए।