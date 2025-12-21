MP Crime: विवाद के बाद थाने पहुंचे आरोपियों ने पुलिस के सामने ही चला दिया चाकू, फर्श पर फैला खून

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: आपसी विवाद के बाद स्टेशन रोड थाने पहुंचे दो पक्षों में थाना परिसर में झूमाझटकी और चाकूबाजी का मामला सामने आया है। परिसर में हुई चाकूबाजी की घटना के बाद थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। चाकूबाजी के बाद थाना परिसर में खून के धब्बे फैल गए।
सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि दो पक्षों में रुपयों की लेन–देन का मामला था। थाने के बाहर चाकू लगने की जानकारी सामने आई है। मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शनिवार-रविवार देर रात करीब 02 बजे शैरानीपुरा क्षेत्र के दो पक्ष विवाद के बाद थाने पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ गई। अचानक एक पक्ष के युवक ने चाकू निकाल लिया। बीच बचाव करने आए एक युवक के हाथ में चाकू लगा। चाकू लगने के बाद घायल युवक थाने के अंदर चला गया, जिससे फर्श पर चारों ओर खून फैल गया और धब्बे जम गए।
पुलिस के सामने हुई इस घटना के बाद थाने में हड़कंप मच गया। हालांकि किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगी है। जिसने चाकू निकाला और जिसे चाकू लगा है, वे दोनों एक पक्ष के बताए जा रहे हैं। आरोपी ने जिसे मारने के लिए चाकू निकाला था वह बचने के लिए थाने के अंदर भाग गया था।
पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया है। जिनमें शैरानीपुरा निवासी नदीम पुत्र अनवर खान, फैजान पुत्र सलीम खान, अज्जू पुत्र लड्डू शैरानी व दूसरे पक्ष के जमली पुत्र साजिद खान, अरशद पुत्र अमतार खान, आसिफ पुत्र अत्तर अहमद शैरानी और अशरद पुत्र अत्तर अहमद शामिल हैं। फिलहाल चाकू किसे लगा है और किसे मारने के लिए निकाला था, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।